Bank of America annonce 3 promotions à Paris dans la BFI

Bank of America a annoncé hier soir trois promotions au sein de son équipe de banque de financement et d'investissement (Corporate and Investment Banking). Jérôme Morisseau est promu responsable de l’activité Investment Banking en France. Il aura pour objectif de développer les relations clients afin de stimuler la croissance de cette activité en France. Stéphane Courbon est nommé Chairman de l’activité Corporate and Investment Banking en France.A ce titre, il continuera à conseiller des clients et à gérer des projets clés, en étroite collaboration avec Laurent Vieillevigne, Vice-Chairman de l'activité Investment Banking en France.Jérôme Morisseau et Stéphane Courbon seront rattachés à Matt Cannon, en charge de l'activité Investment Banking pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), ainsi qu'à Fernando Vicario, nouveau responsable de l'activité Corporate and Investment Banking pour l'Union européenne.Déjà responsable de l'activité Corporate Banking pour la zone EMEA, Fernando Vicario assumera cette fonction supplémentaire sous la direction de Jim O'Neil, à la tête de l'activité Corporate and Investment Banking pour la zone EMEA.Jérôme Morisseau, Stéphane Courbon, Laurent Viellevigne, ainsi que Fernando Vicario sont basés à Paris.