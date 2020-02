Bank of America : annonce trois promotions en France

24/02/2020 | 18:34

Bank of America annonce trois promotions au sein de son équipe ' Corporate and Investment Banking '.



Jérôme Morisseau est nommé responsable de l'activité Investment Banking en France.



Stéphane Courbon est nommé Chairman de l'activité Corporate and Investment Banking en France. A ce titre, il continuera à conseiller des clients et à gérer des projets clés, en étroite collaboration avec Laurent Vieillevigne, Vice-Chairman de l'activité Investment Banking en France.



Fernando Vicario est nommé responsable de l'activité Corporate and Investment Banking pour l'Union européenne.



