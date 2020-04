Bank of America : consensus manqué au 1er trimestre

15/04/2020 | 13:15

Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net en baisse de 45% à quatre milliards de dollars au titre du premier trimestre 2020, soit 40 cents par action, un BPA inférieur de 16 cents à l'estimation moyenne des analystes.



Les revenus nets de dépenses d'intérêt de l'établissement financier ont reculé de 1% à 22,8 milliards de dollars, avec une baisse de 2% des revenus d'intérêts nets en raison de taux plus bas, en partie compensés par la croissance des prêts et dépôts.



Le groupe basé à Charlotte (Caroline du Nord) explique que ses provisions pour pertes sur crédit ont grimpé à 4,8 milliards de dollars, contre un milliard un an auparavant, sous l'effet d'une constitution de réserves pour 3,6 milliards en raison de la crise sanitaire.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.