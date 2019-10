Bank of America dépasse les attentes au 3e trimestre

New York (awp/afp) - Bank of America Merrill Lynch a annoncé mercredi un plongeon de son bénéfice au troisième trimestre, en raison d'une charge de 2,1 milliards de dollars due à une dépréciation d'actifs et un litige dans l'immobilier, mais a néanmoins fait mieux que prévu.

Le bénéfice net a chuté de 21,3% à 5,27 milliards de dollars, mais une fois rapporté par action et exclus les éléments exceptionnels, il s'établit à 75 cents, soit nettement supérieur aux 51 cents attendus en moyenne par les analystes financiers. Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 0,36% à 22,8 milliards de dollars, au-dessus des 22,79 milliards anticipés.

afp/buc