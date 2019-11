Une correction serait logique

Le titre Bank of America Corporation pourrait entamer une phase de baisse technique après le rebond enregistré ces dernières séances et sa situation de surachat.

Nous anticipons ainsi l'amorce d'un mouvement de consolidation sous les 33.3 USD en direction des 30.2 USD principalement, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 jours.



On pourra donc passer vendeur par l'intermédiaire du turbo put infini Citigroup 71RKC qui cote 0.64 EUR.

La réalisation de ce scénario permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 42% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 34.9 USD, limitera le risque à 23%.

Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d’invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.

Mnemo Type Barrière Prix d'exercice Echéance 71RKC PUT 38 USD 40.26 USD -