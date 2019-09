Les valeurs bancaires européennes à nouveau soutenues par les mesures de la BCE

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les valeurs bancaires européennes poursuivent leur progression en Bourse vendredi, dans le sillage des mesures annoncées la veille par la Banque centrale européenne (BCE).

L'indice Euro Stoxx du secteur bancaire gagne du terrain alors que la banque centrale a pris plusieurs mesures favorables aux établissements de crédit, en réduisant moins que prévu ses taux directeurs et en élargissant ses opérations de refinancement à une gamme plus large d'actifs. La BCE a également exempté certains dépôts du taux négatif, désormais de 0,5%, qui les frappe lorsque les banques conservent des réserves excédentaires auprès d'elle.

Bank of Ireland gagne 3%, CaixaBank 5% et AIB Group 2% en fin de matinée. En France, BNP Paribas progresse de 2,3% et Société Générale de 2%. L'indice des valeurs bancaires européennes a gagné 12% depuis un mois, même s'il affiche toujours une baisse de 16% sur un an.

-Steve Goldstein, MarketWatch (Version française Thomas Varela) ed: ECH

