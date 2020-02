Bank of Ireland Group : à base de progrès et de frustration

La banque, qui est également le plus grand opérateur irlandais sur le marché britannique, a augmenté son objectif de réduction des coûts de 50 millions d'euros pour atteindre 1,65 milliard d'euros (1,4 milliard de livres) d'ici 2021.

L'institution a promis de définir des mesures supplémentaires pour améliorer les rendements, affirmant que l'incertitude liée au Brexit et l'environnement de taux d'intérêt bas représentaient de réels défis pour atteindre un ROTE supérieur à 10 % d'ici 2021. Elle s'attend à ce que les taux d'intérêt restent à des niveaux historiquement bas pendant "un certain nombre d'années".

Son bénéfice avant impôt a chuté de 19 %, à 758 millions d'euros, malgré une hausse de 3 % du volume des nouveaux prêts. La performance opérationnelle a représenté "un bon progrès sur un terrain difficile", a déclaré la directrice générale de la Banque d'Irlande, Francesca McDonagh, lors d'un entretien téléphonique avec Reuters. L'objectif pour son ratio de fonds propres Tier 1 a été revu à la hausse, de 13% l'année dernière à 13,5%, après que les régulateurs britanniques aient exigé que les prêteurs détiennent plus de capital. La marge nette d'intérêt (MNI) - une mesure de la rentabilité des prêts d'une banque qui atteignait 2,32 % il y a deux ans et demi - s'élevait à 2,14 % l'année dernière et devrait encore baisser à 2,05 % cette année. "2019 a été une année de progrès (baisse des coûts, augmentation des prêts) et de frustration (environnement des taux, contexte macroéconomique) pour la Banque d'Irlande", a écrit Davy Stockbrokers dans une note.

L'action cède plus de 5%.