Japon: Abe appelle la BoJ à un assouplissement accru face au coronavirus

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré mardi que le gouvernement allait travailler étroitement avec la Banque du Japon (BoJ) pour stabiliser les marchés, accentuant la pression sur la banque centrale pour qu'elle engage des mesures de soutien supplémentaires face aux risques liés au coronavirus. Shinzo Abe a fait cette déclaration quelques heures après que le gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, a rappelé que la banque centrale était disposée à agir face à des marchés "très instables", alimentant l'hypothèse que la réunion de politique monétaire de la BoJ la semaine prochaine débouche sur un assouplissement accru. "Les marchés effectuent des mouvements nerveux sur fond d'incertitudes concernant les perspectives économiques. Sur la base d'accords conclus parmi les nations du G7 et du G20, le gouvernement va travailler étroitement avec la BoJ et les autorités d'autres pays pour répondre de manière appropriée", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une réunion avec des représentants du parti au pouvoir. Les grands argentiers des pays du G20 se sont engagés à surveiller l'impact du coronavirus sur la croissance économique mondiale et à prendre les mesures fiscales et monétaires "appropriées" pour protéger l'économie des effets néfastes de l'épidémie. Tokyo a prévu de dévoiler un nouvel ensemble de mesures budgétaires pour compenser l'impact du coronavirus, avec une attention particulière portée aux PME, a déclaré mardi le ministre des Finances. Le gouvernement utilisera pour cela le reste de la réserve budgétaire dont il dispose pour l'exercice fiscal en cours, a précisé Taro Aso devant les journalistes à l'issue d'un conseil des ministres. (Leika Kihara et Kaori Kaneko, avec Tetsushi Kajimoto et Daniel Leussink; version française Jean Terzian)