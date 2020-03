La Banque du Japon muscle ses rachats d'actifs face au coronavirus 0 16/03/2020 | 09:21 Envoyer par e-mail :

Tokyo (awp/afp) - La Banque du Japon (BoJ) a décidé lundi lors d'une réunion d'urgence de nettement renforcer sa politique de rachats d'actifs, pour tenter de contenir l'impact de la pandémie du nouveau coronavirus sur l'économie et la stabilité financière du pays. La BoJ n'a pas modifié son taux sur les dépôts des banques auprès d'elle, déjà négatif (-0,1%). Mais elle a nettement augmenté ses objectifs annuels pour certains de ses rachats d'actifs, destinés à stabiliser les marchés financiers. Son objectif annuel de rachats de fonds négociés en Bourse (ETF) a été ainsi doublé à 12'000 milliards de yens (110 milliards de francs suisses), contre 6000 milliards de yens précédemment, selon un communiqué. La BoJ a aussi doublé son objectif annuel de rachats de fonds communs immobiliers japonais (J-REIT), porté à 180 milliards de yens. Ses rachats de titres de créances d'entreprises de court et long termes vont par ailleurs passer à 7400 milliards de yens maximum par an, contre 5400 milliards de yens jusqu'à présent. Toujours pour garantir des liquidités abondantes sur les marchés, la BoJ a également annoncé un nouveau dispositif de prêts de court terme (d'une maturité d'un an maximum) et à taux zéro, qui sera actif jusqu'en septembre 2020. Ces prêts seront octroyés en échange de titres de dette d'entreprises comme collatéraux. L'institution n'a en revanche pas modifié son objectif annuel de rachats d'obligations publiques japonaises, maintenu à 80.000 milliards de yens, pour faire en sorte que les rendements de ces obligations à dix ans demeurent autour de zéro. Extrêmement nerveuse, la Bourse de Tokyo a continué de faire du yoyo après ces annonces, comme depuis le début de la séance alors que la BoJ avait avancé sa réunion monétaire, initialement prévue mercredi et jeudi. L'indice vedette Nikkei a ainsi cédé 2,46% à 17'002,04 points à la clôture, après avoir d'abord grimpé dans la foulée des mesures de la BoJ. L'indice élargi Topix a quant à lui lâché 2,01% à 1236,34 points.