Bank of New York Mellon : juste au-dessus du consensus

18/10/2018 | 14:34

Bank of New York Mellon indique ce jeudi avoir connu, au titre de son troisième trimestre 2018, un résultat net de 1,114 milliard de dollars, en hausse donc par rapport à la même période en 2017 (1,02 milliard de dollars).



De même, les revenus s'affichent en légère augmentation, de +1%, passant ainsi de 4,01 milliards à 4,06 milliards de dollars. Le bénéfice par action est aussi en hausse, à 1,06 dollar (+13% par rapport au troisième trimestre 2017).



Le BPA est ainsi tout juste au-dessus des attentes des analystes, le consensus visant en effet 1,04 dollar.



