Les métaux industriels s'éparpillent, le marché reprend son souffle

Londres (awp/afp) - Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME) ont évolué dans des directions opposées sur la semaine, alors que les investisseurs semblent parier sur une stabilisation des tensions commerciales, sans effet durable sur l'économie mondiale.

Le cuivre et l'aluminium se sont stabilisés, le plomb et le zinc ont augmenté et l'étain et le nickel ont reculé.

"Sur tout le mois d'août, les matières premières avaient souffert des taxes que s'infligeaient les Etats-Unis et la Chine, ce qui aurait pu peser sur la demande de métaux industriels", ont commenté les analystes de Scotiabank.

Mais selon eux, cela ne s'est pas traduit par une baisse de la demande chinoise, premier importateur mondial de métaux de base.

"Les prix du LME plongeaient puisque les investisseurs internationaux tablaient sur cette baisse de la demande, tandis que le prix local du cuivre a grimpé en Chine" avec une demande réelle soutenue, ont-ils souligné.

Le zinc s'envole

La tonne de zinc a grimpé sur la semaine, atteignant vendredi 2.624 dollars, à son plus haut depuis plus d'un mois et demi.

"Le zinc était encore en début de semaine un des métaux sur lesquels il y avait le plus de paris à la baisse", a commenté Dee Perera, courtier chez Marex Spectron.

Comme le souligne le courtier, le groupe Trevali Mining, qui opère quatre mines de zinc, a averti mercredi qu'une de ses mines au Pérou avait été bloquée par des activistes, ce qui devrait affecter sa production sur le trimestre.

Sur le LME, la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 6.208,50 dollars vendredi à 13H25 GMT, contre 6.202 dollars le vendredi précédent à 11H30 GMT.

L'aluminium valait 2.056 dollars la tonne, contre 2.061 dollars.

Le plomb valait 2.033,50 dollars la tonne, contre 2.001 dollars.

L'étain valait 18.940 dollars la tonne, contre 19.050 dollars.

Le nickel valait 12.570 dollars la tonne, contre 13.040 dollars.

Le zinc valait 2.590 dollars la tonne, contre 2.449 dollars.

