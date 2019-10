Bankia : en recul avec son résultat net trimestriel

28/10/2019 | 10:38

Bankia recule de 3,2% à Madrid, suite à la publication d'un bénéfice net en baisse de 22,6% de 575 millions d'euros au titre du trimestre écoulé, mais d'un profit sous-jacent ('coeur') stable (+0,7%) à 946 millions.



L'établissement financier espagnol explique que son profit sous-jacent a été soutenu par 'des ventes dynamiques et l'impact positif de la rationalisation des coûts, dans un marché affecté par de nouvelles baisses de taux'.



Son résultat net a toutefois été pénalisé par 'de moindres gains sur la vente de portefeuilles à revenus fixes et par un besoin en provisionnement plus élevé associé à la réduction plus rapide des prêts douteux'.



