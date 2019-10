Bankia : feu vert à la coentreprise avec CACF

10/10/2019 | 09:33

Crédit Agricole Consumer Finance annonce que sa coentreprise avec Bankia, prévue par un accord signé en mai 2018, a reçu l'agrément du ministère de l'Économie espagnol pour exercer ses activités avec le statut d'établissement financier de crédit.



Détenue à 51% par CA Consumer Finance et 49% par Bankia, la coentreprise exercera ses activités en Espagne sous la marque SoYou. Elle débutera ses activités au cours des prochains mois, une fois l'ensemble des formalités d'enregistrement au registre officiel accompli.



A son lancement, SoYou se concentrera sur le financement sur le lieu de vente, tant pour les véhicules neufs et d'occasion que pour les services et biens à la consommation, et, dans un second temps, démarrera son activité de prêt personnel au client final.



