BCGE Asian Desk 2019 : échanges et partage d'expériences

Une centaine d'entrepreneurs suisses et chinois se sont réunis à Genève à l'hôtel Richemond pour le rendez-vous annuel « BCGE Asian Desk », organisé en partenariat avec la Chambre de commerce Suisse-Chine, section romande. Objectif : échanger avec des spécialistes sur les opportunités, mais aussi les enjeux de leurs potentiels projets de développement.

Blaise Goetschin, CEO de la BCGE a ouvert l'événement en rappelant les objectifs de l'Asian Desk, qui s'appuie sur l'ensemble du réseau du groupe BCGE, notamment le Team Asia à Genève, la filiale Dimension SA et le bureau de représentation à Hong Kong. Cet événement annuel est l'occasion pour les entrepreneurs suisses et chinois de rencontrer des spécialistes capables d'apporter des réponses à leurs préoccupations, notamment en matière d'opérations d'acquisitions et fusions, de financement d'activités d'import-export, ou encore de financement commercial ou immobilier à Genève, en Suisse et en France.

Christophe Weber, président de la Chambre de Commerce Suisse-Chine, a présenté un état des lieux de l'évolution de l'investissement direct (FDI) chinois dans le monde. Plus particulièrement, en relevant que ceux-ci s'étaient effondrés entre 2017 et 2018, en passant de USD 111 milliards à USD 30 milliards, principalement en Europe et aux Etats-Unis. L'Ambassadeur Zhang Xiangchen, représentant permanent de la République populaire de Chine à l'OMC à Genève, a quant à lui souligné l'importance du multilatéralisme dans les échanges économiques. Enfin, Zhu Juemin, responsable du China desk chez KPMG, a dressé un tableau des investissements directs chinois en Suisse, soulignant que 90 entreprises chinoises avaient été identifiées en Suisse, mais aussi que 1'000 entreprises helvétiques étaient installées dans l'Empire du Milieu.

Dans un objectif de réflexion sur les bonnes pratiques de modèles d'affaires, la conférence a été l'occasion de mettre l'accent sur le partage d'expérience : Madame Yvette Thuering, General Manager du Mirador hôtel, racheté par un investisseur chinois, a souligné la nécessité de comprendre de part et d'autre les différences de culture pour une collaboration réussie.

Cet événement s'est terminé sur une note d'ouverture commune entre la Suisse et la Chine.

