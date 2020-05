Banque Cantonale de Geneve : Assemblée générale 2020

l'excellence des résultats 2019, obtenus en dépit de coûteuses adaptations réglementaires et de la persistance des taux négatifs ». Il a en outre relevé les rôles de « facteur de stabilité et de partenaire de proximité » de la BCGE, plus que jamais nécessaires dans le contexte de la situation sanitaire actuelle.

La croissance, axe stratégique majeur

Blaise Goetschin, Président de la direction générale, a quant à lui souligné le niveau record de la rentabilité opérationnelle qui atteint CHF 165.4 millions, soutenu par l'ensemble des métiers. Il a également relevé le haut niveau des indicateurs de performance : les actifs gérés et administrés qui passent la barre des CHF 30 milliards, le résultat opérationnel sur les capitaux propres à 10.1%, le niveau de couverture des fonds propres à 16.1%, bien au-dessus des exigences réglementaires, ainsi que le cost income ratio à 56.9%. « La très bonne tenue de ces indicateurs clefs permet à la banque de dégager les moyens nécessaires à sa croissance future » a indiqué M. Goetschin.

Une nouvelle administratrice rejoint la banque

Mme Sophie Dubuis a rejoint le conseil d'administration de la BCGE en remplacement de M. Grégoire Carasso, en qualité de membre désigné par la Ville de Genève (qui dispose de deux sièges sur onze). Mme Dubuis est associée au sein de RHconseil SA, présidente de la Fondation Genève Tourisme & Congrès et de la Fédération du commerce genevois et membre du comité directeur de l'Union Patronale Suisse, Sophie Dubuis a occupé diverses fonctions de direction auprès de Bucherer SA, du Centre International de Conférences Genève (CICG), de Palexpo et Forum Fribourg. Le Président du conseil d'administration a remercié M. Carasso de sa contribution de grande valeur depuis 2014.

L'Assemblée générale 2021 est fixée au 29 avril 2021.

Ce communiqué est envoyé en dehors des heures d'ouverture de la Bourse suisse (SIX) afin de respecter les règles de publicité événementielle issues du Règlement de cotation émis par celle-ci. Les informations tiennent compte de la situation à la date indiquée dans le chapeau introductif du présent communiqué.

BCGE: des solutions bancaires made in Geneva

Banque universelle depuis 1816, la BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de Genève et de la région des prestations bancaires de grande qualité. La BCGE développe les métiers suivants: les services bancaires quotidiens, le private banking, l'asset management, les fonds de placement, le conseil en prévoyance, les financements hypothécaires et les crédits aux entreprises et collectivités publiques. Elle exploite une salle des marchés et offre des services d'ingénierie financière, d'évaluation et de transmission d'entreprises, de private equity et de trade finance. Le groupe BCGE comprend 21 agences à Genève et exerce certains de ses métiers à Zurich, Lausanne, Bâle, Paris, Lyon et Annecy. Il dispose de Bureaux de représentation à Dubaï et Hong Kong. Il occupe actuellement 833 collaborateurs (ou 780 personnes en équivalent plein temps au 31 décembre 2019). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471) et est notée A+/Positive/A-1 par l'agence de notation Standard & Poor's (S&P).

