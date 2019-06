Banque Cantonale de Geneve : BCGE signataire des Principes pour l'investissement responsable de l'ONU (UNPRI)

Communiqué de presse

Asset management

BCGE signataire des Principes pour l'investissement responsable de l'ONU (UNPRI)

Genève, le 4 juin 2019 - BCGE Asset management signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies

Une référence reconnue internationalement

Les Principes pour l'investissement responsable de l'ONU (UNPRI), initiés en 2006, rassemblent aujourd'hui plus de 2'000 signataires en Suisse et dans le monde. Il s'agit d'un engagement volontaire qui s'adresse au secteur financier, afin d'inciter les gérants d'actifs à intégrer des critères d'ordre environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement.

Une approche pragmatique depuis 20 ans

La signature des UNPRI s'inscrit dans le cadre de l'offre de produits déployée sous le label

Performance responsable » par la BCGE. BCGE Asset management propose depuis plus de 20 ans des véhicules d'investissement qui intègrent des facteurs de durabilité à l'analyse financière traditionnelle ; cette approche permet des rendements supérieurs, tout en diminuant le risque d'investissement.

Constantino Cancela, chef de BCGE Asset management, déclare : « l'approche de la banque, pragmatique et inclusive, repose sur l'idée qu'une entreprise qui respecte l'environnement, valorise le capital humain et adopte de bonnes pratiques de gouvernance, est mieux équipée pour surperformer sur les plans économique et financier; notre expérience a montré que c'est également un bon moyen de réduire les risques spécifiques liés à chaque investissement individuel. ».

