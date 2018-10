Banque Cantonale de Geneve : Commentaire sur la guerre commerciale

Chronique bancaire publiée ledans Banco.

La guerre commerciale, qui peut découler des batailles actuelles entre les Etats-Unis et le reste du monde, n'est malheureusement pas un jeu à somme nulle, en particulier dans le cadre du cycle actuel alimenté par le commerce international et les investissements des entreprises. Soyons attentifs à deux types de conséquences. Premièrement, à l'activité sur les deux principaux secteurs du commerce mondial, l'automobile et les semi-conducteurs. Toute rupture dans leur activité peut interrompre le cycle. Deuxièmement, à l'image des dernières semaines, l'effet de ces batailles commerciales sur les devises, en particulier le dollar, est capable d'interrompre le cycle du commerce mondial (comme en 2014-2015) et de perturber la stabilité des prix de plus en plus dépendante des monnaies. Les devises offrent à nouveau la courroie de transmission des facteurs politiques au scénario économique et financier.

*ÉCONOMISTE EN CHEF, BCGE