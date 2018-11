Banque Cantonale de Geneve : Des conseils en ingénierie financière adaptés aux entreprises

BCGE Corporate advisory

Des conseils en ingénierie financière adaptés aux entreprises

Financement et gestion de la dette, optimisation de la trésorerie, gestion du risque de change, opérations sur instruments dérivés et autres problématiques financières plus complexes: BCGE Corporate advisory accompagne les entreprises au quotidien en proposant des solutions "actif-passif" flexibles et personnalisées.

Solutions "actif-passif"

Vous êtes entrepreneur, investisseur immobi-lier ou une collectivité publique? Vous êtes désireux de mener une politique de gestion de votre dette en optimisant durablement vos frais financiers tout en maîtrisant les risques encourus? Vous souhaitez financer vos actifs dans l'environnement monétaire actuel tout en saisissant les opportunités de marché? Spécialisé dans la gestion des risques finan-ciers, le centre d'expertise Corporate advisory vous propose un ensemble de solutions inno-vantes afin de vous aider à définir la stratégie de financement et d'allocation d'actifs la mieux adaptée à vos besoins.

S'appuyant à la fois sur une analyse statique de votre portefeuille d'emprunts et une ana-lyse dynamique quantifiant les risques en fonction des différents scénarios de marchés, nos solutions "actif-passif" combinent finan-cement et investissement dans l'optique d'op-timiser votre bilan.

Financements immobiliers optimisés Pour la gestion du passif de votre bilan, optez pour nos solutions sur mesure intégrant dans un même contrat le financement et un ou plusieurs instruments dérivés de référence. Cette structuration vous permet, en cas de résiliation anticipée et selon les conditions du marché, de bénéficier d'une éventuelle valeur de liquidation positive. Ainsi, si vous cédez votre bien immobilier avant l'échéance de prêt, vous pouvez potentiellement tirer avan-

tage d'une hausse des taux. Pour vos opéra-tions de financement classiques ou plus com-plexes, BCGE Corporate advisory met à votre disposition le savoir-faire et les compétences de ses experts, au bénéfice d'une solide expérience et d'une culture entrepreneuriale acquises sur le terrain.

Solutions d'investissement optimisées Pour la gestion des différents actifs de votre bilan, nos solutions d'investissement se révè-lent à la fois adaptées au contexte boursier actuel et respectueuses de la philosophie d'investissement du groupe BCGE. Fondées sur l'expertise reconnue des analystes et gérants d'Asset Management, ces solu-tions sur mesure permettent de bénéficier d'un effet de levier supplémentaire dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier. Vos perspectives de rentabilité financière glo-bale seront ainsi améliorées.

Nos conseillers, spécialistes en ingénierie financière, se tiennent à votre disposition pour une présentation personnalisée et détaillée.