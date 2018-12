Banque Cantonale de Geneve : Des solutions de financement immobilier sur-mesure pour les entreprises

Des solutions de financement immobilier sur-mesure pour les entreprises

Paramètres à prendre en compte pour un investissement à risque calculé

L'immobilier peut représenter une opportunité d'investissement non seu-lement pour les particuliers, mais aussi pour les institutionnels et les entre-prises qui cherchent à obtenir un ren-dement fixe et régulier. Mais quels sont les enjeux et les risques d'un tel place-ment ?

Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour s'assurer que l'investissement sélectionné offre un maximum de garanties et de sécurité pour l'acquéreur. Il est notam-ment impératif de bien connaitre le secteur et les spécificités locales du marché. Cela implique d'évaluer certains indicateurs clés, tels que les taux actuels et escomptés, le niveau des prix, le rendement du bien envi-sagé (loyer potentiel) et son environnement général (infrastructures, accès, transports et autres attraits).

Faire face à la volatilité des taux

Le secteur immobilier offre actuellement une alternative compétitive à d'autres types de placements (obligations par exemple). Plusieurs facteurs sont déterminants: l'attrait des taux d'intérêt bas, le flux de liquidi-tés régulier que représentent les loyers ou encore la potentielle plus-value à la revente du bien. Il existe toutefois des déséquilibres sur le marché du logement qui tendent à se résorber, à la défaveur des investisseurs qui se doivent de faire face à une baisse des revenus et une augmentation de leurs charges. Afin de les protéger efficace-ment contre la volatilité des taux, la Banque Cantonale de Genève propose des taux fixes bloqués pour une durée allant jusqu'à 15 ans.

Des solutions de financement pour tous types d'objets

Le type d'objet est également un élément d'appréciation important à prendre en compte. Les surfaces commerciales consti-tuent par exemple un marché spécifique où le risque de défaut est plus important que sur des biens à usage d'habitation. Afin de garantir aux investisseurs une meilleure maî-trise du risque inhérent au secteur, les experts de la BCGE ont mis en place des méthodes d'évaluation immobilière rigoureuses qui leur permettent de proposer aux investisseurs des taux d'avance allant jusqu'à 80% pour des surfaces de bureaux.

Choisir le bon architecte financier

Vous avez un projet immobilier? La BCGE met à votre disposition de nombreuses solutions de financement pour des travaux de construction ou de rénovation, ainsi que des prêts hypothécaires pour tous typesd'objets (immeubles de logement, bureaux, surfaces commerciales ou artisanales). Parte-naire des entreprises avec plus de 200 ans d'expérience, la BCGE est l'un des prin-cipaux acteurs du financement immobilier sur le canton. Fidèle à sa vocation, elle demeure avec constance aux côtés des entre-preneurs en les accompagnant au moyen d'une gestion transparente et maîtrisée des risques.