Banque Cantonale de Geneve : Des solutions professionnelles pour faciliter exportations et importations

Active depuis plus de 20 ans dans le financement du commerce international, la BCGE met son expérience des marchés mondiaux et sa connaissance des activités au service des entreprises exportatrices et importatrices. La vente de marchan- dises et de services à l'étranger, complexe par nature, comporte des risques. Pour assurer le bon déroulement de ce type d'opération, la BCGE a élaboré une solution sur-mesure baptisée ImeXbking.

regroupe des instruments de financement spécialisés en commerce international (crédits documentaires, encais- sements documentaires, garanties et caution- nements) et atteste d'un savoir-faire à même de sécuriser les opérations tant à l'exportation qu'à l'importation. Pour l'export, la solution permet de s'assurer que la marchandise expé- diée sera payée en temps et en heure; pour l'import, le système permet de garantir que la marchandise sera livrée dans son intégralité ainsi que dans les délais impartis.

Témoignages du CEO et du CFO de la multinationale Cla-Val

Basée à Newport Beach en Californie, Cla-Val a installé son siège européen en 1982 à Romanel-sur-Lausanne, où elle emploie une centaine de collaborateurs. Sa capacité d'inno- vation lui permet d'occuper la position de leader mondial dans le domaine des vannes automatiques utilisées pour la distribution d'eau potable et industrielle, les systèmes de protection contre les incendies et la distribution d'hydrocarbures. Elle a également déve- loppé un service de maintenance et de diagnostic de pannes et de réparation à dis- tance. "L'équipement en défense incendie et eau de la Fondation Louis Vuitton à Paris figure parmi nos derniers projets", précise Hugo van Buel, CEO.