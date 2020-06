Banque Cantonale de Geneve : Dimension SA – Monsieur Arthur Magis nommé Managing Director

Communiqué de presse

Conseil aux entreprises

Dimension SA - Monsieur Arthur Magis nommé Managing Director

Lausanne, le 12 juin 2020 - Dimension SA, filiale du groupe BCGE, société spécialisée dans la conduite d'opérations de vente, d'acquisition et d'évaluation d'entreprises, a nommé à sa tête Monsieur Arthur Magis, en qualité de Managing Director dès le 1er juillet 2020. Il succède à M. Claude Romy, fondateur de la société, qui a décidé de se retirer peu à peu des activités opérationnelles de l'entreprise tout en demeurant au sein du conseil d'administration.

Arthur Magis est un expert reconnu dans la conduite et l'exécution d'opérations de vente et d'acquisition d'entreprises. Spécialiste expérimenté du marché des fusions et acquisitions en Suisse romande, il dispose d'une grande maîtrise des disciplines du Corporate finance. Monsieur Magis a rejoint Dimension SA le 1er février 2020, après avoir travaillé durant dix ans pour des grands cabinets de conseil internationaux où il a mené avec succès de nombreux projets dans divers secteurs d'activité en Suisse et au niveau international. Il est titulaire d'un Master spécialisé en Entrepreneuriat de l'EM Lyon Business School et est également diplômé d'un Master à l'IDRAC Business School.

Madame Eva Joss, Directrice, appuiera M. Magis en sa qualité de spécialiste en évaluation d'entreprises ainsi qu'en Mergers & Acquisitions. Titulaire d'un Master en finance de l'Ecole Supérieure des Affaires, Université de Grenoble et du CFA, elle a rejoint le Groupe BCGE en 2014. Depuis le début de sa carrière en 2000 au sein de cabinets d'audit et de conseil internationaux, Mme Eva Joss a développé une riche expérience avec la conclusion de nombreuses transactions. Monsieur Rémi Vuarand, Directeur Adjoint et titulaire d'un Master HEC Lausanne, qui a également récemment rejoint l'équipe dirigeante de Dimension, apporte une expérience significative acquise auprès d'une grande banque d'affaires suisse. Rémi Vuarand sera plus particulièrement en charge de développer les activités de Dimension dans les cantons de Vaud, Valais et Fribourg.

Dimension, société spécialisée et reconnue, est depuis 1994 l'interlocuteur privilégié des entrepreneurs pour valoriser leurs sociétés dans la perspective d'une cession et conduire à leur terme les opérations de transmission.

Blaise Goetschin, CEO du Groupe BCGE et Président du conseil d'administration de Dimension SA déclare : « Dans la continuité de la stratégie initiée il y a plus de 25 ans par son prédécesseur, la mission de la nouvelle direction de Dimension SA sera de poursuivre l'accompagnement stratégique des entreprises en Suisse. Je remercie chaleureusement Claude Romy de ces années de collaboration et de l'héritage de qualité qu'il laisse à son successeur. Monsieur Romy continuera à soutenir Dimension au conseil d'administration en sa qualité de fondateur de la société. »