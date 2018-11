Banque Cantonale de Geneve : Investir dans une économie leader avec le nouveau Certificat Basel Economy Quintessence

Communiqué de presse

Investissement

BCGE : Investir dans une économie leader avec le nouveau Certificat Basel Economy Quintessence

Genève, le 09.11.2018 - Après le Certificat Geneva Economy Quintessence lancé en 2016, la Banque Cantonale de Genève propose le Certificat Basel Economy Quintessence, composé d'un panier d'actions reflétant la force de l'économie de la « Regio Basiliensis ». Cet instrument permet d'offrir un accès inédit aux meilleures entreprises baloises cotées pour les investisseurs. Ce produit est offert à la souscription pour les investisseurs en CHF, dès le lundi 12 novembre 2018 jusqu'au 3 décembre 2018. Le nouveau Certificat Basel Economy Quintessence s'inscrit dans la stratégie d'investissement de la BCGE qui vise les régions économiques de Suisse les plus dynamiques.

Des sociétés à forte valeur ajoutée, au carrefour de l'Europe

Bâle, ville ouverte sur l'international au croisement de la Suisse, de l'Allemagne et de la France, se situe dans un des espaces les plus innovants du continent européen. La région bâloise est la plus grande région industrielle de Suisse depuis la deuxième moitié du XIX siècle. Le nouveau Certificat Basel Economy Quintessence a pour but de refléter la dynamique économique de la région. Il est composé exclusivement d'actions de sociétés cotées auprès de la bourse Suisse qui entretiennent un lien fort avec l'économie de la région.

Une sélection de titres gérée activement

La sélection de départ est fixée à 18 actions d'entreprises leader dont la capitalisation boursière dépasse CHF 500 mios et qui sont issues de différents secteurs dont notamment l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies, de l'assurance et bancaire. BCGE Asset management applique une gestion dynamique en fonction de l'évolution de l'économie et des conditions du marché pour ce Certificat, qualifié de Certificat AMC « Actively Managed Certificate ».

Un dividende intéressant

Le Certificat distribue intégralement les dividendes versés par les entreprises du panier. Le rendement brut du dividende estimé actuellement se situe entre 2.3% à 2.5%.

Numéro de valeur : 44352820 (ISIN CH0443528200), sans maturité (open end), prix à l'émission de CHF 100. Période de souscription du 12 novembre au 3 décembre 2018. Il peut être acheté auprès de la plateforme de Trading online 1816 ou en s'adressant à son conseiller BCGE. L'émission du Certificat a été confiée à la BCV.

