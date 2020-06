Banque Cantonale de Geneve : L'économie suisse pourrait surprendre par sa résilience

Une analyse sectorielle de l'économie suisse offre cependant un bilan plus nuancé au premier trimestre. Si certains secteurs tels que l'hôtellerie et la restauration perdent près du quart de leur chiffre d'affaires, l'industrie manufacturière n'accuse pour sa part qu'une chute contenue de -1.3%, soutenue par la pharma et la chimie, secteurs défensifs par excellence. Les secteurs bancaires et assurances semblent résister. Cette caractéristique permet donc à la Confédération d'être moins affectée que ses voisins européens pour lesquels le tourisme, notamment, contribue pour une part importante à la création de richesse nationale.

Au final, la rupture appelle à un rebond et la question du retour au niveau 2019 en 2021 se pose. Si le sentiment pèse lourdement dans les discours actuels, l'analyse sectorielle mécanique neutralise les hypothèses émotionnelles très présentes dans les perspectives. La résilience de la Suisse, grâce à sa compétitivité, la diversité de ses métiers et la solidité de ses acteurs économiques, permettra de revenir sur la tendance de croissance fin 2021.

La maîtrise de la force du franc suisse, par rapport à ses principales devises partenaires, devrait également jouer un rôle dans le soutien à l'économie d'exportation. Quant à l'inflation des prix à la consommation, elle s'est stabilisée en mai, même si de fortes oscillations sont à prévoir durant les 2 prochaines années avant de s'aligner à nouveau sur les forces sous- jacentes modérées. L'économie suisse pourrait ainsi surprendre par une résistance qui s'est déjà manifestée après les crises de 2008 et 2011.

Banque universelle depuis 1816, la BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de Genève et de la région des prestations bancaires de grande qualité. La BCGE développe les métiers suivants: les services bancaires quotidiens, le private banking, l'asset management, les fonds de placement, le conseil en prévoyance, les financements hypothécaires et les crédits aux entreprises et collectivités publiques. Elle exploite une salle des marchés et offre des services d'ingénierie financière, d'évaluation et de transmission d'entreprises, de private equity et de trade finance. Le groupe BCGE comprend 21 agences à Genève et exerce certains de ses métiers à Zurich, Lausanne, Bâle, Paris, Lyon et Annecy. Il dispose de Bureaux de représentation à Dubaï et Hong Kong. Il occupe actuellement 833 collaborateurs (ou 780 personnes en équivalent plein temps au 31 décembre 2019). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471) et est notée A+/Positive/A-1 par l'agence de notation Standard & Poor's (S&P).