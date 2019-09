Banque Cantonale de Geneve : La BCGE aux côtés des Genevois

L'été est synonyme d'événements incontournables dans les communes genevoises, comme la Vogue de Carouge ou les Rencontres musicales de Bernex. La BCGE, forte de sa proximité avec les Genevois, n'a pas manqué de participer à ces événements en allant à la rencontre des habitants des communes. Au programme : animations diverses et jeux-concours sur le thème Avantageservice.

Comme chaque année, fin août, le temps d'un week-end, la Vogue a dynamisé les rues de Carouge avec des animations, des carrousels et des concerts. Fidèle à ses valeurs de proximité, la BCGE était également de la partie, avec une tente spécialement montée pour l'occasion devant son agence de Carouge-marché. Les conseillers de la banque ont offert le café et les croissants aux visiteurs. Ils ont également proposé différentes animations pour les enfants et les familles.

Bernex n'était pas en reste avec son traditionnel rendez-vous musical de la rentrée, mettant cette année la musique celtique à l'honneur. Il n'en fallait pas plus pour que l'agence de Bernex de la BCGE soit aux côtés des habitants pour cet événement, avec animations. Ce fut l'opportunité pour Monsieur Jean-Paul Cara, nouveau chef d'agence, et son équipe, de faire connaissance avec les habitants de la commune, dans un cadre décontracté et convivial.

Si les visiteurs ont pu apprécier les animations proposées par la BGCE lors de ces deux événements, ils étaient également invités à participer à un jeu-concours sur le thème « Avantageservice », le programme fidélité de la BCGE, qui réunit déjà 33'000 membres.

Vous souhaitez en savoir plus sur Avantageservice ?

Consultez https://www.avantageservice.ch/fr/home