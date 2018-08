Banque Cantonale de Geneve : La BCGE prend une participation dans SwissSign Group SA

Stratégie digitale

Communiqué de presse

BCGE - La BCGE prend une participation dans SwissSign Group SA

Genève, le 16 août 2018 - Dans le cadre de sa stratégie digitale, la Banque Cantonale de Genève a fait l'acquisition d'une participation de 3% au capital de SwissSign Group SA, co-entreprise leader de l'identification numérique en Suisse, aux côtés d'acteurs majeurs des secteurs public, de la banque et de l'assurance.

Un acteur incontournable du numérique en Suisse

SwissSign Group SA est un consortium fondé en 2018 pour la création et la mise en œuvre d'un standard e-ID (SwissID) en Suisse. Devant la multiplication des identités digitales, généralement supérieures à 20 pour un seul individu, les CFF, la Poste Suisse, Swisscom, des entreprises leaders du domaine bancaire et de celui des assureurs et caisses maladie se sont unis dans le cadre d'une co-entreprise qui vise à offrir un système d'identification numérique simple, sûr et ouvert, qui respecte l'ensemble des exigences légales en matière de protection des données utilisateurs.

SwissSign vise, à terme, la création d'un standard unique à l'échelle de la Suisse. Celui-ci devrait permettre à l'utilisateur d'obtenir un degré de sécurité maximal, qu'il s'agisse de ses transactions en matière de services financiers en ligne, d'assurance en ligne, ses achats online, de soins médicaux ou encore du vote électronique.

La BCGE contribue à l'infrastructure digitale nationale

Avec cette participation, la BCGE complète et fait évoluer sa stratégie digitale. L'union d'acteurs puissants dans les domaines technologiques et de la finance permettra d'offrir à l'utilisateur de multiples possibilités tout en préservant la sécurité de leurs données.

La BCGE rejoint ainsi le capital d'un major de l'identification numérique en Suisse. Le CEO de la banque, Blaise Goetschin, déclare à ce sujet : "cette participation permet à la BCGE d'affirmer la présence des banques cantonales dans ce projet stratégique majeur à l'échelle nationale. Cela renforce également le pôle romand dans le cercle des actionnaires du SwissSign Group SA."

Markus Naef, CEO de SwissSign Group SA déclare : "Nous sommes très heureux que la Banque Cantonale de Genève ait décidé de participer à SwissID et qu'ainsi le soutien à la base des partenaires s'élargisse, en particulier en Suisse romande. Cette expansion montre le grand intérêt que l'économie suisse porte envers une identité digitale efficace et sûre."

Pour toute information complémentaire, merci de contacter:

BCGE SwissSign Group SA Hélène De Vos Vuadens, porte-parole: Thomas M. Kläusli, Head of Marketing & Communications: Tél. : +41 (0)22 809 24 11 - helene.de.vos.vuadens@bcge.ch Tél. : +41 78 936 74 81 - thomas.klaeusli@swisssign.com Olivier Schaerrer, porte-parole adjoint: Jürg Stähelin, IRF Communications: Tél. : +41 (0)22 809 31 85 - olivier.schaerrer@bcge.ch Tél. : +41 43 244 81 51 - juerg.staehelin@irfcom.ch Banque Cantonale de Genève SwissSign Group AG Case postale 2251 Sägereistrasse 25 1211 Genève 2 CH-8152 Glattbrugg www.bcge.ch www.swisssign.com/fr/ Tél. (+41) 58 211 21 00 Tél. (+41) 848 77 66 55 Fax (+41) 58 211 21 99 pr@swisssign.com

Banque universelle depuis 1816, la BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de Genève et de la région des prestations bancaires de grande qualité. La BCGE développe les métiers suivants: les services bancaires quotidiens, le private banking, l'asset management, les fonds de placement, le conseil en prévoyance, les financements hypothécaires et les crédits aux entreprises et collectivités publiques. Elle exploite une salle des marchés et offre des services d'ingénierie financière, d'évaluation et de transmission d'entreprises, de private equity et de trade finance. Le groupe BCGE comprend 21 agences à Genève et exerce certains de ses métiers à Lausanne, Zurich, Lyon, Annecy, Paris, Dubaï et Hong Kong. Il occupe actuellement près de 800 collaborateurs (ou 751 personnes en équivalent plein temps au 30 juin 2018). La

BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471).

SwissSign Group SA est principal fournisseur de sécurité informatique basée sur des certificats et une co-entreprise composée d'entreprises proches de l'Etat, de sociétés financières, de compagnies d'assurances et de caisses-maladie (CFF, Poste Suisse, Swisscom, Banque Cantonale de Genève, Credit Suisse, Raiffeisen, Six Group, UBS, Zürcher Kantonalbank, Entris Banking, Axa, Baloise, Helvetia, Mobilière, Swiss Life, Vaudoise, Zurich, CSS et SWICA). En tant que lien de confiance entre les services en ligne et les utilisateurs, ses services sont à la base de processus numériques sécurisés, simples et efficaces. SwissSign Group SA repose sur deux pierres angulaires: des services d'identité sous la marque SwissID ainsi que des services de certificats. SwissID est l'identité numérique de la Suisse qui permet un accès simple et sécurisé au monde en ligne. Les données peuvent être échangées sous forme cryptée et sont donc protégées de tout accès indésirable grâce à des certificats électroniques. SwissSign Group SA accompagne, en tant que Trust Service Provider (TSP) suisse, les personnes et les entreprises dans un avenir numérique prometteur, protège ce faisant les données selon les normes de sécurité les plus strictes et les garde en Suisse. Vous trouverez de plus amples informationssur www.swisssign.com et www.swissid.ch.