Banque Cantonale de Geneve : La Banque Cantonale de Genève en tête de classement

Communiqué de presse

BCGE - La Banque Cantonale de Genève en tête de classement

Genève, le 2 juillet 2019 - Le CEO de la Banque Cantonale de Genève, Blaise Goetschin, a été primé par l'institut Obermatt dans sa sélection des meilleurs CEO de l'année. Il se hisse en 2019 au 1er rang du classement « Financial Institutions : Switzerland ».

Ce classement se fonde sur les indicateurs-clés des performances financières de la BCGE en comparaison de celles d'établissements similaires. Cette distinction, issue de données factuelles traitées de manière indépendante, reflète la qualité des orientations stratégiques de la BCGE sur le long terme.

Trois « Obermatt Gold » 2019 pour la BCGE

Blaise Goetschin se réjouit, au nom de toute la banque, de cette distinction Obermatt Gold 2019 dans trois catégories : performance de « croissance », « opérationnelle » et « combinée » ; il s'agit d'un signe tangible de reconnaissance des très bons résultats de l'entreprise. Le CEO souligne : « Je remercie nos collaborateurs et nos cadres qui sont les artisans de cette performance. »

Classement Obermatt : une méthodologie d'indexation factuelle et transparente Obermatt est un institut suisse de recherche financière fondé en 2001 spécialisé dans le calcul indexé de la performance. Le classement Obermatt, effectué de manière indépendante, se base exclusivement sur des données factuelles publiques et des calculs financiers transparents. Il aide les investisseurs, les conseils d'administration ainsi que les responsables de sociétés à identifier la véritable performance des entreprises.

BCGE: des solutions bancaires made in Geneva

Banque universelle depuis 1816, la BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de Genève et de la région des prestations bancaires de grande qualité. La BCGE développe les métiers suivants: les services bancaires quotidiens, le private banking, l'asset management, les fonds de placement, le conseil en prévoyance, les financements hypothécaires et les crédits aux entreprises et collectivités publiques. Elle exploite une salle des marchés et offre des services d'ingénierie financière, d'évaluation et de transmission d'entreprises, de private equity et de trade finance. Le groupe BCGE comprend 21 agences à Genève et exerce certains de ses métiers à Lausanne, Zurich, Lyon, Annecy, Paris, Dubaï et Hong Kong. Il occupe actuellement 811 collaborateurs (dont 761 personnes en équivalent plein temps au 31 décembre 2018). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471) et est notée A+/stable/A-1par l'agence de notation Standard & Poor's (S&P).