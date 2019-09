Banque Cantonale de Geneve : La plateforme de trading en ligne 1816 accueille son 9'000e investisseur

Communiqué de presse

BCGE - La plateforme de trading en ligne 1816 accueille son 9'000e investisseur

Genève, le 18 septembre 2019 - La solution de trading en ligne de la Banque Cantonale de Genève a franchi cet été le cap des 9'000 utilisateurs et administre des actifs pour une valeur de près de CHF 800 millions. Simple d'utilisation et bien sécurisée, elle offre un accès aux principales places de bourse à des tarifs avantageux.

Lancée en avril 2010, cette plateforme opère sous la marque « 1816 » en référence à la date de fondation de la plus ancienne banque cantonale de Suisse. Elle est intégrée au Netbanking et à l'App mobile Netbanking BCGE, les deux solutions qui permettent de gérer les transactions courantes à distance. 1816 peut être activée gratuitement afin d'effectuer, en pleine autonomie, achats et ventes de titres. 9'000 utilisateurs ont déjà intégré cette communauté d'investisseurs. Ils disposent, en option, d'un accès gratuit à des informations détaillées et actualisées en ligne via Yourmoney.

1816 : une offre très compétitive

La plateforme 1816 se positionne avec des tarifs attractifs, tant au niveau des droits de garde que des frais de courtage. Blaise Goetschin, CEO de la BCGE relève que « l'augmentation rapide du nombre d'utilisateurs de la plateforme 1816 s'explique par une offre très compétitive en termes de prix, de facilité d'utilisation et de sécurité opérationnelle ».1816 permet d'investir de la manière la plus efficiente dans des valeurs suisses et internationales via les principales places boursières d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Australie et d'Asie.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter:

Lydia Albrecht, porte-parole BCGE: +41 (0)22 809 24 03 - lydia.albrecht@bcge.ch

Gregory Jaquet, porte-parole adjoint BCGE: +41 (0)22 809 32 39 - gregory.jaquet@bcge.ch

Banque Cantonale de Genève Site internet : www.bcge.ch Case Postale 2251 Tél. +41 (0) 58 211 21 00 1211 Genève 2 Fax +41 (0) 58 211 21 99

BCGE: des solutions bancaires made in Geneva

Banque universelle depuis 1816, la BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de Genève et de la région des prestations bancaires de grande qualité. La BCGE développe les métiers suivants: les services bancaires quotidiens, le private banking, l'asset management, les fonds de placement, le conseil en prévoyance, les financements hypothécaires et les crédits aux entreprises et collectivités publiques. Elle exploite une salle des marchés et offre des services d'ingénierie financière, d'évaluation et de transmission d'entreprises, de private equity et de trade finance. Le groupe BCGE comprend 21 agences à Genève et exerce certains de ses métiers à Lausanne, Zurich, Lyon, Annecy, Paris, Dubaï et Hong Kong. Il occupe actuellement 811 collaborateurs (dont 761 personnes en équivalent plein temps au 31 décembre 2018). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471) et est notée A+/stable/A-1par l'agence de notation Standard & Poor's (S&P).