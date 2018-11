Banque Cantonale de Geneve : Le nouveau numéro de Dialogue est paru

le magazine de la Banque Cantonale de Genève | automne 2018

Rénovation et extension du Conservatoire de Genève

Le management de l'information au cœur de la guerre économique

Finance comportementale: de l'irrationalité des investisseurs à l'inefficience des marchés

ALTERNATIVE.CH

UNE BANQUE

QUI MONTE EN LIGNE.

Aux côtés de la nouvelle consommation bancaire, avec sécurité, simplicité et personnalisation.

• Netbanking

• Banque sur téléphone mobile

• Paiement en ligne

• Plateforme de change automatisée

• Bourse en ligne

1816 | GENÈVE.ZÜRICH.LAUSANNE.PARIS.LYON.ANNECY.DUBAÏ.HONG KONG | BCGE.CH

L'entreprise familiale: clé fragile du succès économique suisse

Blaise Goetschin CEO

L'entrepreneur est la première ressource naturelle du pays. L'excellent ouvrage Made in Switzerland, paru il y a quelques années, conclut que l'extraordinaire vivacité économique de la Suisse ne peut s'expliquer par les conditions-cadres d'un pays initialement pauvre et rude. Il n'existe aucune prédisposition au succès économique qui soit liée à des richesses naturelles, à de grands espaces ou à des facilités géographiques, comme l'accès à la mer. Aucune ressource énergétique, à part… l'eau froide. Un tiers de la surface du territoire incultivable et le reste composé d'un sol arable maigre et de conditions climatiques précaires. L'explication est donc ailleurs.

Ce sont les individualités et les concours de circonstances, des rencontres ou parfois même le hasard, qui expliquent en réalité de nombreux succès entrepreneuriaux et la présence disproportionnée de tant de leaders mon-diaux dans une nation de taille si modeste. Des personnalités exception-nelles, des pionniers, des explorateurs, des disrupteurs, en un mot: des entrepreneurs.

Pérenniser le succès économique c'est assurer la continuité dans les entreprises

Lancer une entreprise et atteindre un premier palier de croissance est déjà difficile. Pérenniser un développement sur plusieurs dizaines d'années requiert une continuité dans la conduite et, accessoirement, dans la four-niture de capital. Or, ces entrepreneurs, ces Nestlé, LeCoultre, Firmenich, Harsch, Devillard, Grange, Hiltpold, toutes personnes d'exception et d'énergie, sont des êtres humains confrontés aux limites biologiques de la fatigue, de l'âge, comme aux limites psychiques du stress ou du "sentiment de solitude".

Il faut tenir, tenir encore. Et c'est souvent ici que la famille, communauté solidaire, cercle de confiance et même "générateur et pôle indispensable de justice", selon Isabelle Harsch, qui s'exprimait au Séminaire économique CCIG-BCGE 2017, joue un rôle essentiel d'appui. Une entreprise ne naît pas familiale, elle le devient. L'entreprise familiale est "protéiforme et toujours la plus répandue", comme le rappelait Alexandra Rys dans le même séminaire. Plus de cinquante entreprises ont dépassé le siècle d'existence rien qu'à Genève révèle l'étude Entreprises familiales : une vision à long terme dans un monde pressé publiée dans le cadre dudit séminaire.

La famille est souvent la grande entité qui se cache derrière la grande manager ou le grand patron, son soutien quotidien, son confident, son interlocuteur franc et peu complaisant. Son appui sur le long terme aussi, car source de solution pour la succession. La famille permet la perpétuation. Elle est garante du transfert de valeurs et de convictions importantes à tra-vers le temps et les générations. Elle est tout le contraire de l'anonymat et de la grisaille administrative… tout le contraire de l'absence de passion : "la passion : le vrai moteur de l'entreprise" (Claude Devillard).

L'équilibre familial et entrepreneurial doit être géré méthodiquement

Chacun sait que la réalité de la famille n'est pas non plus une image d'Epi-nal. Il y a aussi du pain noir… André Gide l'avait exprimé sans détour avec son fameux "Familles, je vous hais!". Le couple, la famille sont des biotopes complexes qui peuvent également générer des complications nocives pour l'entreprise. Il faut alors des mécanismes de protection, dans plusieurs domaines comme la politique de dividende, le choix des successeurs ou

Sommaire

Cockpit de l'économie genevoise 2

Genève, culture et société

Le Musée d'ethnographie révèle la richesse

des pratiques religieuses africaines 4

Genève, une entreprise en action

Fleuriot, un joyau genevois bientôt centenaire 6

Genève, une fondation en action

Rénovation et extension du Conservatoire de Genève 8

Actualités

La BCGE décerne ses prix d'économie 10

Une initiative inconstitutionnelle et inexécutable 11

Economie

Le management de l'information au cœur

de la guerre économique 12

Le cycle de conférences BCGE L'essentiel de la finance 2018 13

Innovation et digitalisation

Qu'est-ce qui nous arrive ? 14

Actualités

Le département des Gérants de fortune indépendants (GFI) 16

Evolution de la plateforme Netbanking 16

La BCGE a une succursale à Zurich depuis 1997 18

Une nouvelle "agence 4.0" inaugurée à Florissant 20

Netbanking et avantageservice.ch 21

La BCGE prend une participation dans SwissSign Group SA 21

Economie

Résultats semestriels de la BCGE au 30 juin 2018 22 La Banque Cantonale de Genève apporte un éclairage

quant à sa politique RSE 24

Investissement et placements

Le fonds Synchrony Small & Mid Caps CH 25 Finance comportementale : de l'irrationalité des investisseurs

à l'inefficience des marchés 26

Innovation et digitalisation

Le livre à découvrir 29

Focus sur deux études 29

Impressum

Editeur : Banque Cantonale de Genève, département Communication et relations investisseurs. Responsable : Hélène De Vos Vuadens.

Coordination : Olivier Schaerrer (olivier.schaerrer@bcge.ch). Adresse de la rédaction, service abonnement :

Banque Cantonale de Genève, Communication

Quai de l'Ile 17, CP 2251 - 1211 Genève 2 - Tél. 022 809 31 85 -dialogue@bcge.ch. Tirage : 40'400 exemplaires, paraît trois fois par an.

Création, réalisation graphique : Alternative.ch. Impression : ATAR Roto Presse SA.

Copyright : Toute reproduction totale ou partielle des textes est soumise à l'autorisation de l'éditeur.

Photographies et illustrations : Alternative communication, Conservatoire de Musique de Genève, Getty Images, GMAA, istockphoto, Xavier Pintado, Philippe Schiller, Nicolas Spuhler, Studios Casagrande, Loris Von Siebenthal.

"Les opinions exprimées dans ce magazine ne reflètent pas expressément l'avis de l'éditeur." "Les informations contenues dans ce document s'appuient sur des éléments dignes de foi! elles ne sauraient toutefois engager la Banque Cantonale de Genève."

Couverture : Marius Chambaz, huile sur pavatex, seconde moitié du XXe siècle, 34 cm x 26.5, collection privée

Editorial (suite)

encore le prix du transfert s'il fallait vendre. Des règles précises et des règles strictes. Il est aussi préférable de préparer les successeurs à l'extérieur de l'entreprise avant de les intégrer par paliers.

Soutenir l'entrepreneuriat familial

Nombreuses sont les entreprises familiales qui recrutent des tiers indépendants dans leurs conseils d'administration pour s'assurer du regard extérieur et faciliter les arbitrages entre les deux pôles d'inté-rêt, famille - entreprise. Le dialogue avec le banquier spécialisé en entreprises permet aussi d'inventorier et d'élargir le périmètre des solutions disponibles pour transcender les inévitables impasses liées à la succession, aux divergences sur la politique de dividende ou le rythme de l'autofinancement. De même, une planification financière privée des dirigeants et actionnaires approfondie permet de mesurer le degré de distribution nécessaire à la prévoyance et de planifier la disponibilité future de capital propre de la société. Il

convient d'entreprendre ces travaux le plus tôt possible et ne pas laisser les seules considérations fiscales dominer la feuille de route.

Enfin, si la Suisse entend rester en tête des classements interna-tionaux, il importe que la propension à l'entrepreneuriat familial, qui constitue aujourd'hui les trois quarts des entreprises, ne soit pas découragée par une détérioration des conditions-cadres intérieures. Le perfectionnisme réglementaire suisse, une fiscalité encore lourde dans ce segment, en particulier en Suisse romande, et un durcissement des exigences de fonds propres des banques qui renchérissent le prix du crédit sont des exemples qui doivent être gardés sous surveillance dans un monde économique qui connaît en plus une période de durcissement concurrentiel et de régression du libre-échange.

Blaise Goetschin

CEO

Cockpit de l'économie genevoise

Situation conjoncturelle de l'année en cours et prévisions

Scénario 2018-2019

Macroéconomie

Suisse Genève Zone euro Etats-Unis

Taux directeurs

Suisse

Zone euro Etats-Unis

Taux à 10 ans

Suisse

Zone euro Etats-Unis

Devises & pétrole

EUR/CHF USD/CHF EUR/USD

Pétrole-brent (USD/baril)

Source: Thomson Reuters & BCGE

L'emploi continue de progresser

PIB 2018

2019

2.9% 3.2% 2.1% 2.7%

1.8% 1.9% 1.9% 2.3%

3 mois -0.75% 0.00% 2.40%

3 mois 0.1% 0.4% 2.9%

3 mois

1.17

0.98

1.20

70

Bonnes nouvelles concernant le marché du travail: l'emploi a continué à progresser vigoureusement (+3.5% en un an) au deuxième trimestre et, selon l'indicateur avancé de l'emploi, ce mouvement de hausse devrait se poursuivre ces prochains mois (précision: le secteur primaire, le secteur public international et les services domestiques ne sont pas comptabilisés dans ces statis-tiques). En outre, la masse salariale versée dans le canton de Genève a accru son rythme de croissance: +3.2% en termes nominaux et en variation annuelle, contre 1.8% trois mois auparavant. Quant au taux de chômage, il est resté stable pendant plusieurs mois (à 4.3%, soit quelque 10'000 personnes).

Inflation 2018

2019

1.0% 1.1% 1.7% 2.5%

0.8% 0.9% 1.5% 2.3%

12 moisTaux de chômage 2018 2019

2.6% 2.6%

4.4% 4.5%

8.0% 7.6%

3.9% 3.7%

18 mois

-0.50% -0.25%

-0.20% 0.00%

2.75% 3.00%

12 mois

18 mois

0.5% 0.7%

1.2% 1.7%

3.1% 3.0%

12 mois

18 mois

1.20 1.20

0.96 0.96

1.25 1.25

65 65

Genève

Perspectives BCGE

Source: Thomson Reuters Datastream & BCGE - Septembre 2018

Conjoncture solide, mais signes d'essoufflement

Comme en Suisse, la conjoncture genevoise se montre solide depuis le début de l'année: exportations du can-ton vers l'étranger en croissance (avec même +7.8% de mai à juillet), situation des affaires globalement satisfai-sante pour la plupart des entreprises, nuitées hôtelières toujours en hausse alors que l'année précédente avait été exceptionnelle. Résultat: la croissance du PIB genevois s'est fortement accrue au premier trimestre (+1.2% en termes réels, soit la plus forte progression trimestrielle en plus de huit ans). Toutefois, l'indicateur avancé de l'éco-nomie genevoise (ICO), qui anticipe de trois à six mois la conjoncture, s'est affaibli au deuxième trimestre, laissant présager une fin d'accélération de l'activité ; la croissance de 3.2% attendue pour cette année pourrait se tasser à 1.9% en 2019.

Scénario d'inflation modérée

La hausse des prix à la consommation continue d'affi-cher un rythme mesuré, la variation annuelle moyenne dans le canton s'étant établie à +1.1% en août (contre +0.7% un an auparavant). Le scénario d'inflation modé-rée devrait se poursuivre en 2018 et 2019, à Genève comme en Suisse. Elle devrait passer sous la barre du pour cent l'an prochain, sans nouvelles augmentations des cours du pétrole ou des principales monnaies contre le franc. Il conviendra toutefois de surveiller l'évolution des tensions autour des tarifs douaniers (et leurs effets sur les devises) et la progression des salaires, principale source d'inflation.

Pas de risque d'envolée des taux d'intérêt

La normalisation de la politique monétaire ne fait pas craindre une envolée de taux d'intérêt. En Suisse, les taux à court terme ont peu bougé ces derniers mois et ne devraient pas sortir de leur territoire négatif durant ces prochains trimestres. Ceux à long terme ont baissé par rapport à janvier. Ainsi, après avoir oscillé autour de zéro, le rendement des obligations de la Confédération est repassé sous cette barre. En cause: la nervosité des opérateurs face aux incertitudes créées par l'ingérence persistante de la politique dans les affaires écono-miques. Ce risque politique, dû aux tensions commer-ciales, a pesé sur les taux de référence tant aux Etats-Unis qu'en Europe.

Pléthore de surfaces d'activités vacantes

Du jamais vu depuis 1997: 310'717 m2 de surfaces d'activités sont vacants (à vendre ou à louer). C'est ce qui a été recensé au 1er juin 2018 à Genève, soit une hausse de 38% par rapport à l'année précédente (224'991 m2). Les bureaux constituent la part prépondérante de ces locaux vides (226'727 m2, soit 73% de l'ensemble) et enregistrent la principale augmentation (+44%), mais toutes les catégories de locaux professionnels sont tou-chées: ateliers (+32%), dépôts (28%) et magasins et arcades (+12%). En ville de Genève, qui recense 40% des surfaces vacantes du canton, la progression est moins soutenue (10%) que dans le reste du canton. Toutefois, les loyers commerciaux progressent à nouveau. De son côté le taux de vacance des logements reste très bas à 0.53%, selon le chiffre annuel du 1er juin, en lente hausse sur un an (0.51% en 2017).

BCGE Asset management

Source: Thomson Reuters Datastream & BCGE - Septembre 2018

GenèvePerspectives BCGE

Source: Thomson Reuters Datastream & BCGE - Septembre 2018

GenèvePerspectives BCGE

2019 Banque nationale suisse Libor à trois mois Perspectives BCGE Source : Thomson Reuters Datastream Emprunts de la Confédération à dix ans Perspectives BCGE