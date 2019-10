Banque Cantonale de Geneve : Le nouveau numéro de la Stratégie d'investissement du groupe BCGE est paru

Le cas de la Suisse est exemplaire à cet égard. Depuis la grande récession, l'épargne du particulier a cru à un rythme record, dépassant les 10% du PIB annuel (création de richesse nationale). Elle correspond ainsi à l'accumulation de surplus que les entreprises suisses engrangent chaque année par leur activité internationale (surplus du compte courant) et qui se retrouve dans les comptes des particuliers ; distribution sa- lariale, de dividendes ou activité exportatrice par les PME et entreprises familiales, toujours est-ilque l'épargne individuelle progresse rapidement par l'effet de l'activité exportatrice flo- rissante suisse. Et, selon les comptes financiers des acteurs économiques, elle est parquée principalement sur des comptes de liquidités en franc et dans la prévoyance, dont la politique d'investissement limite l'acquisition d'actifs étrangers à moins de 30%. Elle constitue dès lors une épargne de précaution im- portante (plus de CHF 1'100 milliards), source d'appréciation du CHF. En baissant ses taux d'intérêt pour limiter la force du franc, la BNS mène dès lors une politique de l'épargne qui lui est imposée par la démographie vieillissante. Taux nominaux et réels suisses négatifs et franc fort sont autant de témoins de ce phénomène structurel que les politiques conjoncturelles ne pourront inverser, mais tout au plus alléger temporairement ; franc fort et taux négatifs sont là pour durer.

Dans la plupart des pays européens, les entreprises et les par- ticuliers se financent par le système bancaire qui sert d'inter- médiaire entre l'épargne confiée aux banques et les crédits octroyés aux acteurs économiques. Or, les banques commer- ciales, n'ont pour la plupart, pas imposé de taux négatifs sur les comptes d'épargne de leurs clients, et ce avec l'aval de la banque centrale, pas à même d'évaluer le niveau des taux qui pourrait entraîner un « cash rush » déstabilisateur. Tant que les taux négatifs ne sont pas introduits à grande échelle sur les comptes épargne, source de financement, difficile d'appli- quer des taux hypothécaires négatifs. En revanche, dans des systèmes où le financement hypothécaire provient du marché des capitaux et d'émissions de titres de dette, comme c'est le cas au Danemark et en Suède, l'application des taux négatifs est plus aisée. En d'autres termes, notre système bancaire et de transmission de la politique monétaire a besoin d'adaptations pour intégrer le régime des taux d'intérêt négatifs.

La précaution coûte dorénavant et les liquidités ex- cédentaires qu'elle génère perturbent la gestion de classes d'actifs. Que ce soit l'actualisation des rendements futurs des actifs ou la nature même des obligations détenues avant tout pour protéger le capital, les taux négatifs poussent les investisseurs à privilégier le prix et la plus-value,au revenu régulier. Sensibilité du prix au sentiment ou volatilité accrue, ces développements cycliques et structurels nous poussent à gérer le risque, en restant exposé au cycle, allouant les actifs sous l'angle défensif, qu'il soit régional, sectoriel ou sur base de taille. Le revenu est à chercher dans la politique de dividende stable et pérenne des entreprises et non pas actuelle- ment dans la rémunération de la dette. La sélection prudente du capital des entreprises créatrices à long terme de valeur ajoutée reste notre priorité préférant restreindre notre exposition à la dette volatile et peu rémunératrice.