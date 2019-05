Banque Cantonale de Geneve : Lydia Albrecht, nouvelle directrice de la Communication

Communiqué de presse

BCGE - Lydia Albrecht, nouvelle directrice de la Communication

Genève, le 28 mai 2019 - Mme Lydia Albrecht prend la responsabilité de porte-parole et de chef du département Communication dès le 1er juin 2019, Hélène De Vos Vuadens, qui assume ces fonctions depuis 2011, souhaitant donner une nouvelle orientation à ses activités professionnelles.

Madame Lydia Albrecht a été Responsable Communication chez Société Générale Private Banking (Suisse) SA à Genève, un poste qu'elle occupait depuis 2012. Disposant d'une grande expérience dans le domaine de la communication institutionnelle, elle a assumé auparavant diverses responsabilités au sein de HSBC Private Bank (Suisse) SA et de MCI Group. Mme Albrecht est titulaire d'une licence en relations internationales de l'Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales.

Hélène De Vos Vuadens a conduit avec succès le département Communication et relations investisseurs depuis 2011. La Direction générale la remercie chaleureusement de sa contribution remarquable au service de la banque et formule ses meilleurs vœux dans la réalisation de ses projets à venir.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter:

Hélène De Vos Vuadens, porte-parole BCGE: +41 (0)22 809 24 11 - helene.de.vos.vuadens@bcge.ch

Gregory Jaquet, porte-parole adjoint BCGE: +41 (0)22 809 32 39 - gregory.jaquet@bcge.ch

