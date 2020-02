Banque Cantonale de Geneve : Niveau record de la rentabilité et du dividende (+10%)

Les principaux indicateurs de performance sont à haut niveau

Le résultat opérationnel s'accroît de CHF 4 millions et atteint CHF 165.4 millions, alors que le bénéfice net, en hausse de 6.2% s'établit à CHF 96.8 millions. Les produits d'exploitation de CHF 420.3 millions, en hausse de 2.7%, positionnent la banque dans le haut du tableau des banques comparables. Les charges d'exploitation de CHF 239.3 millions sont maîtrisées grâce à une productivité élevée (cost income ration de 56.9%). La banque est créatrice nette d'emplois (+20) avec un effectif de 833 collaborateurs (ou 780 en équivalent plein temps).

La marge nette d'intérêts, en léger recul, reste robuste compte tenu d'éléments techniques, notamment une allocation de CHF 6.3 millions à la provision pour « crédits sains ». La part des commissions de 28.7% au chiffre d'affaires démontre une diversification offensive des sources de revenus et des risques. La part des revenus en EUR et USD se monte à 30.3% du chiffre d'affaires, autre signal d'une saine diversification du portefeuille de métiers et du périmètre d'intervention.

Facteur de succès de l'économie genevoise

La banque octroie un total de CHF 17 milliards de crédits aux entreprises et aux particuliers, en hausse de 2.5% en 2019. Les créances hypothécaires progressent de façon ciblée à CHF 11.7 milliards et représentent 47% du total du bilan. Cette proportion atteste de la diversification efficiente du bilan de la banque. Les crédits aux entreprises et aux collectivités publiques augmentent de CHF 131 millions (à CHF 5.3 mias). Depuis le 1er janvier 2019, 184 entreprises ont rejoint une clientèle riche de près de 20'000 sociétés.

Les actifs gérés et administrés franchissent le seuil des CHF 30 milliards

Les fonds gérés et administrés progressent pour s'établir à CHF 30.4 milliards, réparti de manière presque égale entre la clientèle privée et institutionnelle. Cette dernière renforce sa dimension nationale avec l'acquisition de Loyal Finance AG, Zurich. Les activités de private banking se renforcent avec plus de 600 nouveaux mandats de gestion de la gamme Best of. Les fonds de placement progressent également et atteignent le palier des CHF 3.1 milliards (+20.3%), reflet du succès et de la bonne diffusion de la marque Synchrony.

Progression soutenue des fonds propres

La croissance des fonds propres est de CHF 96.8 millions sur l'année (+6.2%), ce qui les porte à CHF

1.67 milliard. CHF 962 millions de fonds propres supplémentaires ont été créés depuis 2005. La BCGE appartient au cercle des banques bien capitalisées et sûres. Début février, l'agence Standard & Poor's a élevé la perspective du rating de la banque à A+/positive/A-1.

352 nouveaux actionnaires

L'élargissement du cercle de l'actionnariat privé et institutionnel de la banque témoigne de son crédit et de son attractivité. Le nombre de particuliers et d'entreprises qui ont rejoint le cercle de ses actionnaires progresse (+352 personnes ou entités). Au 31 décembre 2019, la banque enregistre 14'833 actionnaires (contre 14'481 à fin 2018). A ces chiffres s'ajoutent notamment plusieurs centaines d'actionnaires qui ont déposé près de 938'000 titres dans d'autres établissements. L'actionnariat est bien diversifié (83% des actionnaires connus de la banque détiennent entre 1 et 50 actions). 77% des collaborateurs sont actionnaires et détiennent 2.7% du capital de la banque.

La capitalisation boursière s'élève à CHF 1.4 milliard

La capitalisation boursière de la banque progresse régulièrement depuis 4 ans. Elle se rapproche d'année en année du montant des fonds propres dont elle représente 83% au 31.12.2019. Le titre BCGE possède ainsi une marge de progression importante si l'on prend en compte sa valeur intrinsèque (valeur nette des actifs).

Nouvelle hausse du dividende

Le dividende proposé à l'Assemblée générale est de CHF 3.75, soit une hausse de 10%. La contribution de valeur aux collectivités publiques, principalement l'Etat et les communes genevoises, au titre de l'exercice 2019, impôts et dividendes notamment, se monte à CHF 65 millions en hausse de 10%.