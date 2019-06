Banque Cantonale de Geneve : Offre Jeunes

Conditions de l'offre

*Offre valable du 15 juin 2019 au 15 septembre 2019, limitée aux 550 premières ouvertures de comptes BCGE Privé 12-25, et non cumulable avec d'autres offres en cours. Elle est destinée aux jeunes de plus de 12 ans n'ayant pas encore de relation bancaire avec la BCGE et aux clients BCGE de 12 à 25 ans avec un compte Epargne Jeunesse ou BCGE Epargne. Les conditions s'appliquent à l'ouverture d'un nouveau compte privé avec un 1er dépôt de CHF 200 minimum. Une seule carte prépayée chargée de CHF 50 est offerte par client. La banque se réserve le droit de refuser l'ouverture d'un compte. Les participants autorisent la BCGE à utiliser leurs données à des fins marketing.

Conditions des concours

Les concours sont ouverts du 15 juin 2019 au 15 septembre 2019. Ils s'adressent aux jeunes de 12 à 25 ans révolus et clients de la BCGE (titulaires d'un compte Privé 12-25, Start'Ep, Epargne Jeunesse ou BCGE Epargne). Une seule participation par personne est admise. Elle doit s'effectuer via l'application Mobile Netbanking préalablement téléchargée. Les prix des concours ne sont pas convertibles en espèces. Les gagnants, désignés par tirage au sort, seront informés personnellement. Les participants autorisent la BCGE à utiliser leurs données à des fins marketing.