Banque Cantonale de Geneve : Offre spéciale – Epargne pour les jeunes !

1 Fonds de placement sélectionné: Synchrony Small and Mid Caps (classe de parts A)

2 Y.c. apport initial de CHF 500

3 Calculée du 31 octobre 2008 au 31 octobre 2018

*Offre valable du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, limitée aux 70 premières ouvertures de comptes Epargne Jeunesse et aux 30 premières ouvertures de BCGE Plan épargne fonds, et non cumulable avec d'autres offres en cours. Elle s'applique à l'ouverture, pour un mineur n'ayant pas encore de relation bancaire avec la BCGE, d'un nouveau compte Epargne Jeunesse avec un 1er dépôt de CHF 200 ou d'un nouveau BCGE Plan épargne fonds avec un dépôt initial de CHF 500 minimum. Un seul versement et une seule carte cadeau sont offerts par client.

La banque se réserve le droit de refuser l'ouverture d'un compte Epargne Jeunesse ou d'un BCGE Plan épargne fonds.

Les participants autorisent la BCGE à utiliser leurs données à des fins marketing.