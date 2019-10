Banque Cantonale de Geneve : Représentation de la Ville de Genève au sein du conseil d'administration

Communiqué de presse

Gouvernance

BCGE - Représentation de la Ville de Genève au sein du conseil d'administration

Genève, le 1er octobre 2019 - M. Grégoire Carasso annonce son retrait du conseil d'administration de la BCGE pour la prochaine assemblée générale, le 5 mai 2020.

Entré au conseil d'administration de la BCGE en 2014, en qualité de l'un des deux membres désignés par la Ville de Genève, M. Grégoire Carasso a annoncé son retrait dudit conseil avec effet au 5 mai 2020, date de l'assemblée générale ordinaire de la BCGE. Conformément aux statuts de la BCGE, il reviendra au Conseil administratif de la Ville de Genève (actionnaire à hauteur de 20,9%) de désigner son successeur.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter:

Lydia Albrecht, porte-parole BCGE: +41 (0)22 809 24 03 - lydia.albrecht@bcge.ch

Gregory Jaquet, porte-parole adjoint BCGE: +41 (0)22 809 32 39 - gregory.jaquet@bcge.ch

