Banque Cantonale de Geneve : Résultats semestriels 2018

La Banque Cantonale de Genève clôture son exercice semestriel sur une croissance de 28.8% de son résultat opérationnel qui atteint un niveau record de CHF 84.5 millions. Le bénéfice net est en hausse de 10.7% à CHF 52 millions. Le chiffre d'affaires semestriel franchit le seuil des CHF 200 millions et gagne 13.6%, à CHF 208 millions. Les résultats progressent fortement grâce à la diversification toujours plus affirmée des métiers à Genève, en Suisse et à l'international. Le cost/income ratio se bonifie à 55.5%, grâce à la croissance des produits ainsi qu'à la maîtrise des risques. La profitabilité se renforce: le rendement des fonds propres (ROE) gagne 22 points de base à 6.9%, tandis que le ratio du résultat opérationnel sur les fonds propres avance de 190 points de base à 11.3%. Les actifs gérés et administrés par la banque progressent à CHF 26.7 milliards (+1.3% sur le semestre) comme ses créances hypothécaires à CHF 11.2 milliards (+2.3%). Pour l'ensemble de l'exercice 2018, la banque table sur un niveau de rentabilité opérationnelle supérieur à celui de 2017.



La Sté BCGE - Banque Cantonale de Genève a publié ce contenu, le 07 août 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

