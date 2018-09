Banque Cantonale de Geneve : Trading online 1816

La gestion en ligne de vos titres

En tant qu'investisseur averti, 1816 vous permet de gérer de façon autonome, et en quelques clics, les titres que vous avez choisi de traiter en ligne*. La plateforme de trading online 1816 est intégrée dans les plateformes Netbanking et BCGE Mobile Netbanking . Grâce à sa disponibilité permanente et sa facilité d'utilisation, vous pouvez acheter et vendre vos titres en direct sur les marchés financiers en parfaite autonomie.

Les places de bourse les plus importantes

Avec la solution de trading online 1816, vous accédez aux bourses suisse, européennes, américaines et australienne, ainsi qu'aux places boursières de Tokyo et Singapour.

Tarification des plus avantageuses

Tarification par transaction1 : Tranches Actions/Obligations/Warrants/ETF2 Fonds de placement2 Marché suisse

et obligations

sur euromarché Marchés Europe/

Amérique du Nord/

Australie et asiatiques Fonds Synchrony Autres fonds3 suisses autres Jusqu'à CHF 1'000 Dès CHF 1'001 Dès CHF 25'000 Dès CHF 50'000 Dès CHF 100'000 Dès CHF 500'000 CHF 8 CHF 35 CHF 125 CHF 175 CHF 300 CHF 1'000 CHF 40 CHF 40 CHF 150 CHF 225 CHF 400 CHF 2'000 CHF 35 CHF 35 CHF 125 CHF 175 CHF 300 CHF 1'000 CHF 40 CHF 40 CHF 150 CHF 225 CHF 400 CHF 2'000 1 Les éventuels droits et taxes sont facturés en plus

2 Disponibilité: se renseigner auprès d'un conseiller BCGE

3 Pour certains fonds de placement appliquant des frais spécifiques, des frais supplémentaires peuvent être facturés

gratuit pour les actions BCGE, parts de fonds Synchrony et Certificats Tracker gérés par la BCGE Commission d'administration réduite exonération totale des droits de garde sur les actions BCGE, fonds de placement Synchrony et Certificats Tracker gérés par la BCGE

pour tous les autres titres: droits de garde de 0.10% par an (min.CHF 40/an) + TVA Des informations financières synthétiques et essentielles

Depuis 1816, vous accédez directement à Depuis 1816, vous accédez directement à yourmoney.ch . Vous y trouvez de nombreuses informations financières sur les titres qui vous intéressent. * Pour une harmonieuse répartition de vos avoirs et des risques inhérents aux fluctuations des marchés financiers, nous vous recommandons de dialoguer avec votre conseiller personnel. Il pourra aborder avec vous la meilleure répartition de vos avoirs entre votre portefeuille en ligne et un mandat de gestion avec une approche plus méthodique.

L'adhésion à la plateforme de trading online 1816 est gratuite. Les courtages appliqués sur les opérations sont parmi les plus avantageux du marché.