Lors du séminaire économique de Genève, la BCGE et la CCIG ont présenté leur dernière étude, réalisée avec l'OCSTAT, portant sur le développement durable.

Cette manifestation annuelle rassemble les acteurs et décideurs économiques de la région. L'étude 2019, intitulée « Développement durable : bonnes pratiques et plus-value pour les entreprises », a été présentée par les responsables Communication de la BCGE (Lydia Albrecht) et de la CCIG (Alexandra Rys). Elle a été réalisée par Aline Yazgi (Fondatrice Aycom) sur mandat des deux institutions avec la participation de l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT).

En marge de la présentation, une conférence et deux tables rondes réunissant des experts et personnalités d'organismes publics et privés ont eu lieu.

Le matin-même, l'étude a été présentée aux médias lors d'une conférence de presse.

