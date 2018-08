La Banque cantonale de Genève entre dans le capital de SwissSign

Genève (awp) - La Banque cantonale de Genève (BCGE) poursuit sa stratégie numérique avec l'acquisition d'une participation de 3% dans SwissSign, leader dans l'indentification numérique en Suisse. Le groupe zurichois travaille actuellement à la mise en oeuvre d'un standard helvétique, le SwissId, indique jeudi l'établissement. Le prix de la transaction n'est pas précisé.

"Cette participation permet à la BCGE d'affirmer la présence des banques cantonales dans ce projet stratégique majeur à l'échelle nationale", affirme jeudi Blaise Goetschin, directeur général de la banque, cité dans le communiqué.

La société SwissSign est détenue par un cercle d'actionnaires réuni notamment autour des établissements systémiques UBS, Credit Suisse, Raiffeisen et Banque cantonale de Zurich, des ex-régies fédérales CFF, Swisscom et La Poste, ainsi que du groupe financier SIX.

fr/rp