Le compte d’épargne en GBP: nouvel instrument de diversification

BCGE - Le compte d'épargne en livre sterling : nouvel instrument de diversification en monnaie étrangère

Genève, le 10 octobre 2018 - La Banque Cantonale lance un compte épargne en GBP complétant sa gamme actuelle en CHF, EUR, USD et CNY. La clientèle de la banque peut, désormais, disposer du compte Epargne Classic GBP à 0.125% en monnaie britannique.

Un choix élargi pour la gestion des liquidités

La BCGE a créé un compte d'épargne destiné à la clientèle privée et libellé en livre sterling. Ce compte en monnaie britannique est rémunéré actuellement au taux de 0.125%. Accessible dès l'âge de 18 ans, sans limite inférieure de montant, il ne supporte aucun frais de tenue de compte.

Proposé sous l'appellation de compte Epargne Classic GBP (GBP - Great Britain Pound est l'abréviation officielle de la monnaie britannique), il complète les autres possibilités d'épargne offertes par la banque, à savoir les comptes en CHF, EUR, USD et CNY. Cette offre multi-devises est unique sur le marché suisse.

Il permet aux investisseurs et épargnants, confrontés aux taux négatifs suisses et à la volatilité de l'Euro, de se diversifier et d'accompagner les Suisses de l'étranger ainsi que les expatriés en Suisse souhaitant épargner dans leur devise de domicile ou d'origine.

La limite de retrait au guichet, par ailleurs gratuit, sur le compte Epargne Classic GBP est fixée à CHF 50'000 par an (contrevaleur en GBP). Au-delà de cette dernière, un préavis de 31 jours est demandé.

Hélène De Vos Vuadens, porte-parole BCGE: +41 (0)22 809 24 11 - helene.de.vos.vuadens@bcge.ch Olivier Schaerrer, porte-parole adjoint BCGE: +41 (0)22 809 31 85 - olivier.schaerrer@bcge.ch

Banque Cantonale de Genève Site internet: www.bcge.ch Case postale 2251 Tél. (+41) 58 211 21 00 1211 Genève 2 Fax (+41) 58 211 21 99

Banque universelle depuis 1816, la BCGE propose aux particuliers, aux entreprises et aux institutions de Genève et de la région des prestations bancaires de grande qualité. La BCGE développe les métiers suivants: les services bancaires quotidiens, le private banking, l'asset management, les fonds de placement, le conseil en prévoyance, les financements hypothécaires et les crédits aux entreprises et collectivités publiques. Elle exploite une salle des marchés et offre des services d'ingénierie financière, d'évaluation et de transmission d'entreprises, de private equity et de trade finance. Le groupe BCGE comprend 21 agences à Genève et exerce certains de ses métiers à Lausanne, Zurich, Lyon, Annecy, Paris, Dubaï et Hong Kong. Il occupe actuellement près de 800 collaborateurs (ou 751 personnes en équivalent plein temps au 30 juin 2018). La BCGE est cotée à la bourse suisse, SIX Swiss Exchange (N° de valeur 35 049 471).

