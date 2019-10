Nouveau : Apple Pay est compatible avec les cartes de crédit BCGE

Zurich, 15 octobre 2019

Un mode de paiement facile, sécurisé et confidentiel

Viseca Card Services SA, spécialiste suisse du paiement sans numéraire, offre désormais à ses clients Apple Pay un mode de paiement révolutionnaire à la fois facile, sécurisé et confidentiel. Grâce à Apple Pay sur iPhone, Apple Watch, iPad et Mac, les clients peuvent procéder à des achats rapides et pratiques en magasin, dans des apps et sur Internet.

Avec l'introduction d'Apple Pay, Viseca étend sa gamme de solutions de paiement mobiles et répond à la demande grandissante d'options de paiement numériques innovantes. Apple Pay fonctionne avec toutes les cartes de paiement Visa et Mastercard de Viseca et des banques participantes - et notamment les cartes de crédit et de débit Viseca. Désormais, grâce aux cartes Debit Mastercard® et Mastercard® Flex de Viseca, il est également possible pour la première fois en Suisse d'utiliser Apple Pay avec une carte de débit. Ainsi les paiements effectués via Apple Pay peuvent être directement débités du compte bancaire.

La sécurité et la confidentialité sont les pierres angulaires d'Apple Pay. Lorsque vous utilisez une carte de crédit ou de débit avec Apple Pay, le numéro de la carte n'est pas entreposé sur l'appareil, ni sur les serveurs d'Apple. En revanche, un Numéro de compte d'appareil unique est attribué, crypté et entreposé en toute sécurité dans le composant Secure Element de votre appareil. Chaque transaction est autorisée au moyen d'un code de sécurité dynamique unique.

Roland Zwyssig, Chief Marketing Officer de Viseca Card Services SA, a déclaré: «L'introduction d'Apple Pay vient élargir notre gamme de solutions de paiement mobiles. Tous les clients Viseca des banques participantes peuvent maintenant utiliser leur iPhone ou Apple Watch pour payer facilement et en toute sécurité dans des magasins à travers le monde ainsi que dans des boutiques en ligne. Nous considérons l'introduction d'Apple Pay comme la continuation logique de notre stratégie de numérisation, qui consiste à satisfaire les besoins de nos clients.»

Apple Pay est facile à installer et les utilisateurs continueront de profiter de tous les avantages propres aux cartes de crédit et de débit de Viseca Card Services SA.

Avec leur iPhone et Apple Watch, les clients peuvent payer avec Apple Pay notamment dans des magasins, restaurants, taxis ou distributeurs automatiques et dans de nombreux autres endroits. Lorsqu'ils font des achats dans des apps ou sur Internet via Safari avec Apple Pay, ils n'ont pas besoin de remplir manuellement de longs formulaires ou de taper plusieurs fois leurs données d'expédition et de facturation. Chaque achat Apple Pay est authentifié d'un simple coup d'œil ou d'une simple pression avec la Face ID ou Touch ID, ou encore avec le code de l'appareil utilisé.

Pour de plus amples informations sur Apple Pay, veuillez consulter le site: www.apple.com/chfr/apple-pay