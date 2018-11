Communiqué de presse

Digitalisation

BCGE - Selfonboarding : ouvrir ses comptes et accéder à des services bancaires en ligne en quelques minutes seulement

Genève, le 22.11.2018 - Dans le cadre de son programme de digitalisation, la BCGE a mis en œuvre une plateforme de selfonboarding permettant l'ouverture rapide et à distance de comptes bancaires et leur contractualisation en ligne sur internet (www.bcge.ch - J'ouvre un compte en ligne). Les particuliers peuvent désormais ouvrir leurs comptes selon des horaires étendus, en quelques minutes, sans devoir se déplacer physiquement en agence. Le processus inclut une identification et une signature online des documents.

Une plateforme rapide et accessible en tout temps

Intégrant les meilleures technologies, cette innovation, développée avec des partenaires digitaux de premier plan (Appway, Emakina, Network Effects, Serial et Swisscom) en collaboration avec les équipes spécialisées de la banque, représente une nouvelle étape de la digitalisation bancaire suisse. La BCGE continue à se profiler comme banque universelle de ligue nationale.

Cette plateforme d'ouverture de comptes totalement digitalisée sur internet enrichit la palette d'offres digitales et les services traditionnels déjà disponibles. Elle permet à toute personne domiciliée en Suisse d'ouvrir un ou plusieurs comptes rapidement et simplement. Le processus peut être initié 24 heures sur 24 et se finalise par une identification ainsi qu'une signature électronique des documents d'ouverture, du lundi au samedi de 8h à 22h. La procédure d'identification, la signature des documents contractuels ainsi que le support sont accessibles en ligne sur le site internet de la banque www.bcge.ch - J'ouvre un compte en ligne.

Cette nouvelle approche mobile est complémentaire à l'entrée en relations dans les agences genevoises et succursales suisses de la banque. La contractualisation en ligne est ainsi proposée à travers deux canaux, www.bcge.ch et www.avantageservice.ch - extension numérique du programme de fidélité avantageservice de la BCGE qui permet de cumuler jusqu'à 2 % d'intérêts supplémentaires sur l'épargne.

Simulation et contractualisation de prêt hypothécaire en ligne

Afin d'accompagner les locataires ou propriétaires du canton de Genève, la banque a également développé un processus en ligne simplifié pour la simulation et la contractualisation d'un prêt hypothécaire ou l'ouverture d'un compte de garantie loyer sur le web. Un financement hypothécaire ferme peut ainsi être contractualisé en moins de 15 minutes via un processus digital sécurisé surwww.avantageservice.ch. Le compte Garantie loyer, disponible surwww.bcge.ch, permet un dépôt sécurisé pendant toute la durée du bail et la restitution des fonds, sous accord de la régie, complétée d'intérêts servis à un taux attractif lorsque le locataire quitte son logement. Pour autant que toutes les conditions soient remplies et que le cadre règlementaire soit respecté, l'acheminement des prestations au domicile du client est pratiquement instantané.

La technologie en renfort du réseau d'agences et de conseillers

Les personnes intéressées pourront soit souscrire en ligne, soit se faire accompagner par les conseillers dans les agences et au siège. Il ne s'agit pas d'une initiative visant à réduire le champ d'action des conseillers déployés sur le terrain, mais au contraire d'épauler le banquier d'un nouvel allié. "Ce n'est pas l'émergence d'une banque robotisée anonyme, mais bien celle d'une banque bionique qui prolonge les capacités et compétences humaines de ses conseillers par une technologie asservie", commente Blaise Goetschin le CEO de la banque.

Plateformes de selfonboarding BCGE

Site internet BCGE : www.bcge.ch

Site avantageservice : www.avantageservice.ch

Programme de fidélité : https://www.bcge.ch/bcge-avantage-service

Partenaires externes

www.appway.comwww.emakina.chwww.networkeffects.chwww.serial.chwww.swisscom.ch

