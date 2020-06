La Banque cantonale du Jura passe le cap des 50 millions de crédits Covid-19

Zurich (awp) - La Banque cantonale du Jura (BCJ) a octroyé un montant total de plus de 50 millions de francs suisses de crédits Covid-19 et Covid-19 Plus depuis le 26 mars. Cette mesure a permis à près de 300 entreprises de couvrir leurs besoins urgents en liquidités dans un contexte marqué par la propagation du virus, annonce mardi soir l'établissement.

Les entreprises peuvent prétendre à ces prêts pour un montant total maximum de 20 millions et correspondant au maximum à 10% de leur chiffre d'affaires. Cette initiative fait partie du programme de soutien de la Confédération, rappelle le communiqué.

Par ailleurs, pour soutenir les indépendants et les petites et moyennes entreprises en difficulté, la BCJ a également supprimé les amortissements de leurs prêts hypothécaires, prêts et avances à terme fixe arrivant à échéance durant la période du 31 mars au 30 juin 2020. Cela représente un montant de plus de 10 millions qui est resté à disposition de l'économie jurassienne.

lk/rp