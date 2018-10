Banque Cantonale du Valais : Evénement BCVs 2018 – Visite du chenil de la Fondation Barry

Fondée en 2005, la Fondation Barry est le plus ancien éleveur de Saint-Bernard au monde. Respectant la tradition des chiens du Grand-St-Bernard, la Fondation élève en moyenne 20 chiots avec pedigree chaque année. L'organisation est reconnue d'utilité publique selon le Code civil suisse.

La Fondation a pour mission d'assurer la pérennité des chiens du Grand-St-Bernard, de maintenir le type des chiens de l'Hospice, de garantir la présence des chiens dans leur lieu d'origine, au Col du Grand-St-Bernard, d'être reconnu en Suisse et dans le monde entier comme base de référence d'élevage et, enfin, de faire comprendre au public que Barry de l'Hospice - le chien St Bernard - est un bien culturel suisse et un symbole de l'amitié entre le chien et l'être humain.

La Banque Cantonale du Valais a invité ses clients à découvrir l'univers accueillant et fascinant de la Fondation Barry ainsi que du chenil de la Fondation. Plusieurs animations ont également accompagné les visiteurs, dont un atelier photo-souvenir avec un attachant St-Bernard.

