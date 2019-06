Banque Cantonale du Valais : Inauguration de la succursale BCVs Savièse

Compte tenu du développement, notamment démographique et économique, de la commune de Savièse, la BCVs a renforcé son dispositif de conseil à la clientèle. La Banque a transformé sa représentation en une succursale pour mieux tenir compte des attentes d'une région dynamique.

La clientèle peut traiter en direct toutes les affaires bancaires, y compris les plus complexes telles que financements, planification financière ou encore gestion de fortune. Des conseillers à la clientèle sont présents chaque jour sur place. De plus, des spécialistes de la succursale régionale de Sion sont aussi régulièrement présents pour apporter leurs conseils et appui aux entrepreneurs, indépendants et investisseurs.

Nous nous réjouissons de vous faire découvrir ces nouveaux espaces conviviaux et fonctionnels.