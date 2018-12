Banque Cantonale du Valais : Inauguration de la succursale BCVs Vex-Hérens

Le recours toujours plus important à nos services a incité la Banque Cantonale du Valais (BCVs) à renforcer sa présence à Vex. La succursale de Vex/Hérens a été rénovée et agrandie. En effet, d'importants travaux ont été entrepris afin de répondre encore mieux à vos attentes en termes d'accueil et de conseil.

La prise en charge de la clientèle est ainsi améliorée grâce à des locaux plus spacieux et trois salons de conseils. De plus, la succursale de Vex-Hérens est désormais dotée d'un Versomat et d'un Bancomat accessibles 24h/24 et 7j/7 pour les opérations de retrait et de versement.

Nous nous réjouissons de vous faire découvrir ces nouveaux espaces conviviaux et fonctionnels.

Inauguration

Vendredi 14 décembre 2018, de 16h00 à 19h00

Programme

Visite des locaux

Animation, concours

Apéritif et raclettes

Animation musicale

Coordonnées

Route de Sion 6

1981 Vex

Tél.: 0848 765 765

Horaires d'ouverture

Guichet :

Lundi à vendredi, 08h30-12h00

Service de conseils :

Lundi à vendredi, 08h30-12h00 et 14h00-17h00

ou sur rendez-vous

La succursale est équipée d'un Bancomat (francs suisses et euros) et d'un Versomat accessibles 24h/24h