Banque Cantonale du Valais : Invitation à l'inauguration de la succursale BCVs Fully

Le développement démographique et économique de Fully et environs et le recours toujours plus important à nos services ont incité la Banque Cantonale

du Valais (BCVs) à renforcer sa présence. Afin de vous accompagner au quotidien et de répondre au mieux à vos attentes, la succursale de Fully a été rénovée et

agrandie.

D'importants travaux ont donc été entrepris. La prise en charge de la clientèle est ainsi améliorée grâce à des locaux plus spacieux et deux salons de

conseil. La succursale de Fully est désormais dotée d'un Versomat et de deux Bancomat accessibles 24h/24 et 7j/7 pour les opérations de retraits et de versements. Dans cette configuration, compte tenu de l'installation d'appareils électroniques de retraits et versements, le service de caisse n'est pas proposé afin de privilégier le conseil clientèle.

Nous nous réjouissons de vous faire découvrir ces nouveaux espaces conviviaux et fonctionnels qui répondent pleinement aux standards de l'activité bancaire moderne et conviviale.

Invitation à l'inauguration

Vendredi 7 décembre 2018, de 16h00 à 19h00 (Portes ouvertes - Grand public)

Programme :

Visite des locaux

Animation, concours

Apéritif et raclettes

Animation musicale

Coordonnées BCVs Fully

Rue Maison de Commune 21

1926 Fully

Tél.: 0848 765 765

Succursale équipée de deux Bancomat (francs suisses et euros) et d'un Versomat (billets et monnaie) accessibles 24h/24

Horaires d'ouverture

Service de conseils

Lundi à vendredi:

08h30 - 12h00

14h00 - 17h00

ou sur rendez-vous