Banque Cantonale du Valais : La BCVs a renouvelé avec succès son label « Swiss Climate bilan CO2 Optimised ».

La Banque Cantonale du Valais (BCVs) obtient pour la huitième fois un label Swiss Climate. Elle a renouvelé avec succès sa certification en catégorie « CO2 Optimised », obtenue une première fois en 2012 déjà. Ce label, basé sur la norme ISO 14064-1 et le standard GHG Protocol Corporate, atteste de la réduction des émissions de l'entreprise ainsi que des efforts permanents et des investissements entrepris dans ce but. Cette reconnaissance, décernée par l'entreprise Swiss Climate SA à Berne et auditée par le cabinet d'audit externe indépendant CC-Carbon Credits GmbH, témoigne de la stratégie active de la BCVs en matière de développement durable et de son engagement concret dans la protection de l'environnement.

RÉDUCTION DE 31% DES ÉMISSIONS DE CO2 PAR EMPLOYÉ DEPUIS 2010

La BCVs s'est fixé comme objectif de réduire ses émissions de CO2 par employé de 25% en 10 ans, de 2010 à 2020. Cet objectif a été dépassé fin 2017 déjà, puisque les émissions de CO2 par employé avaient diminué de 31% par rapport à 2010. Cette performance a été réalisée alors que le développement des activités de la BCVs a conduit à une hausse du nombre d'employés et de surfaces en m2.

Les trajets pendulaires (47%), évidemment liés à la topographie particulière de notre canton, restent la source la plus importante de CO2, suivis par le chauffage (38%), les déplacements d'affaire (7%) et le papier et envois (5%). L'électricité, les produits de refroidissement, l'eau et les déchets représentent ensemble environ 3% du total. Les émissions de CO2 dues à la consommation d'électricité ont diminué drastiquement, de 88% en un an, grâce au recours important à un approvisionnement d'électricité renouvelable et produite localement.