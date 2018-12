Banque Cantonale du Valais : La BCVs – une banque de proximité, au service des Valaisans

Le nouveau bancomat BCVs de l'enseigne Migros Partenaire de Vionnaz, accessible en tout temps, vient compléter la gamme des 98 appareils automatiques disponibles sur l'ensemble du territoire valaisan (79 bancomats, 6 appareils multifonctions et 13 appareils de versement). Avec ses 30 succursales, ses 2 bureaux conseils et ses 16 représentations, la Banque Cantonale du Valais démontre son rôle de banque de proximité, au service des Valaisans. Le service personnalisé et le conseil à la clientèle sont les éléments centraux de ce lien de confiance. Cette forte présence physique, à haute valeur ajoutée, accompagne le développement de prestations et de produits digitaux, de plus en plus utilisés dans la gestion financière quotidienne.