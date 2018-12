Banque Cantonale du Valais : Lancement d'un fonds de placement en EURO

Vous êtes conseillère « Asset Management », de quoi s'agit-il ?

Tania Glassey : Lorsque des clients confient leur argent à la BCVs, en souscrivant à des mandats de gestion ou à des fonds de placement BCVs le département Asset Management se charge de gérer ces portefeuilles.

Les conseillers Asset Management sélectionnent dans ce contexte les meilleures opportunités de placement à l'attention des conseillers clientèle pour les propositions d'investissement. Une part essentielle de notre travail est de les soutenir dans leurs activités en lien avec la gestion de fortune.

Pourquoi lancer un fonds BCVs en euros ?

Les premiers fonds de la gamme Flex, qui en compte désormais cinq, ont été lancés en 2015 par la BCVs. C'est à la demande de notre clientèle que nous étoffons notre offre avec un fonds en euros. Il évite les opérations de change, avec les risques et frais inhérents, aux clients possédant des comptes ou placements en euros et travaillant régulièrement avec cette devise.

Le fonds BCVs Flex Invest 35 EUR investit principalement dans des véhicules de placement libellés en euros, en moyenne à hauteur de 70%, et dans une moindre mesure, 30%, dans d'autres devises.

Quelle est la particularité des fonds de la gamme Flex de la BCVs ?

Le style de gestion des fonds BCVs Flex se caractérise par la capacité d'adaptation rapide à l'environnement de marché toujours plus complexe et changeant. La gestion de la part « actions » se fait à l'intérieur de larges fourchettes. Le département Asset Management de la BCVs modifie, en fonction d'indicateurs de risques et de tendances de marché, la part « actions » du fonds. Lorsque les indicateurs sont au vert, cette part « actions » peut être augmentée jusqu'à 10% par rapport à l'allocation de référence. Au contraire, dans un environnement négatif, les actions sont réduites de façon plus marquée encore, jusqu'à 15%. Pour ce fonds, la part varie donc entre 20 et 45%.

Le pourcentage restant de la fortune est investi dans des placements obligataires et des produits alternatifs, en fonction des conditions du marché.