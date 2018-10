BCV Immobilier No3: les fonds de rénovation des PPE sont-ils assez alimentés?

Le dossier du 3e numéro de BCV Immobilier est consacré aux fonds de rénovation des PPE. En plus de conseils et d'un examen des tenants et aboutissants de la gestion de cet outil, il présente les résultats d'une analyse conduite sur un échantillon de fonds sur leur dotation et les travaux qu'ils pourraient financer. BCV Immobilier se penche également sur l'évolution des prix de l'immobilier dans le canton et ses districts, ainsi que, avec des cartes, sur le niveau des prix dans chaque commune.

BCV Immobilier est à lire en suivant ce lien: POINTSFORT - BCV Immobilier. Un pdf de la publication complète est également disponible sur cette page.